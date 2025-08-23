รวบหนุ่มซุกไอซ์ในหัวตุ๊กตาของชำร่วย เตรียมส่งไปญี่ปุ่น

ตำรวจจับหนุ่มวัย 29 ปี นำไอซ์ซุกซ่อนในหัวตุ๊กตาของชำร่วย เตรียมส่งไปประเทศญี่ปุ่น
วันนี้ (23 ส.ค.) พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ วันที รอง ผบก.น.3 พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผกก.สส.บก.น.3 พ.ต.อ.อำนาจ กาหลง รรท.ผกก.สน.จรเข้น้อย และ พ.ต.ท.ไพโรจน์ รุกขพันธ์ รรท.รอง ผกก.สส.สน.จรเข้น้อย ร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายเพชร แซ่ท้าว อายุ 29 ปี ชาว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในข้อหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต”
คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลา 20.46 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.จรเข้น้อย ได้รับแจ้งจากสายด่วน 191 ว่า มีผู้สงสัยว่าสินค้าที่จะส่งไปประเทศญี่ปุ่น อาจซุกซ่อนยาเสพติด ผู้แจ้งคือนายนาวี บุญจอง อายุ 24 ปี ผู้รับหิ้วสินค้าไปต่างประเทศ ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่หอพักสมผล 5 ซอยลาดกระบัง 11/8
จากการตรวจสอบกล่องพัสดุต้องสงสัย 2 กล่อง พบว่าเป็นตุ๊กตาของชำร่วยจำนวน 789 ตัว ภายในตุ๊กตามีลูกปิงปองซุกอยู่ และเมื่อตรวจสอบภายในลูกปิงปอง พบลักษณะเกล็ดสีขาวต้องสงสัย ซึ่งเมื่อตรวจสอบยืนยันพบว่าเป็นยาไอซ์จริงจำนวน 665 ตัว ส่วนอีก 124 ตัว ไม่พบยาเสพติด
หลังสอบสวนขยายผล เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ส่งสินค้าคือ นายเพชร แซ่ท้าว อายุ 29 ปี ซึ่งมีประวัติคดียาเสพติดในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญามีนบุรี อนุมัติหมายจับ
ต่อมาในวันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 12.30 น. ชุดจับกุมได้ติดตามตัวจนพบผู้ต้องหาอยู่หน้าบ้านเลขที่ 53 หมู่ 7 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จึงแสดงหมายจับและควบคุมตัวไว้ได้ โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.จรเข้น้อย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องในขบวนการลักลอบส่งยาเสพติดข้ามประเทศรายนี้ต่อไป