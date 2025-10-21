ปิด(ชั่วคราว)แล้ว..หินงูใหญ่ริมน้ำเข็ก!หลังสายมูทะลัก-เครื่องสักการะเกลื่อน

พิษณุโลก/เพชรบูรณ์ - อุทยานฯทุ่งแสลงหลวง จ่อปิด(ชั่วคราว)แล้ว..แหล่งท่องเที่ยว "หินงูใหญ่" หรือหินซันแครก Landmark ใหม่ริมน้ำเข็ก หลังสายมูฯแห่เที่ยวชม/บูชา จนเครื่องสักการะเกลื่อน รอจัดระเบียบ-เตรียมที่จอดรถค่อยเปิดใหม่อีกครั้ง
หลังนักท่องเที่ยวสายมู ซึ่งเชื่อและสนใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับ แห่นำเครื่องเซ่นไหว้เดินทางไปขอพรหินขนาดใหญ่ บริเวณริมลำน้ำเข็ก พื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เขตรอยต่อจังหวัดเพชรบูรณ์กับจังหวัดพิษณุโลก ที่มีลักษณะคล้ายหินงูยักษ์ที่จังหวัดบึงกาฬ
ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง เขียนป้ายตั้งชื่อว่า “นางพญางูใหญ่” หรือ “พญาเข็กหิรัญธาตุนาคราชราชา วังน้ำเข็ก” พร้อมคำบูชาระบุภาพหินงูใหญ่ ก้อนสีดำทะมึน ตามภาพถ่ายเมื่อ 28 ก.ย. 68 เป็นก้อนหิน ชนิด ซันแครก หรือ หมอนหินซ้อน จำนวน 3 ชิ้น นอนเรียงตัวเป็น หัว ลำตัวและหาง บริเวณริมลำน้ำเข็ก ฝั่งอำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์
ล่าสุดอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ได้ประกาศปิด(ชั่วคราว) แหล่งท่องเที่ยวใหม่ งู-ใหญ่ หรือ หินซันแครก (sun crack) บริเวณลำน้ำเข็ก ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2568 หลังประชุมร่วมกับอำเภอเขาค้อ อบต.เข็กน้อย ฯลฯ
ที่ประชุมได้หารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ที่พบหินลักษณะคล้ายงู หรือหินซันแครก (sun crack) บริเวณลำน้ำเข็ก เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ คือ 1. จัดหาพื้นที่จอดรถให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนน 2. จัดพื้นที่สำหรับร้านค้าชั่วคราว เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของชุมชน 3. พัฒนาเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติทางธรณีวิทยา
นายถิรายุ เกลี้ยงสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติให้อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ปิดพื้นที่ (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน 2568 เพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
สำหรับนักท่องเที่ยว"สายมู"จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่ และนำเครื่องสักการะต่างๆ ออกจากพื้นที่เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติต่อไป