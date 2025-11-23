ตร.ชายแดนบุรีรัมย์ เปิดลานหน้าโรงพักให้ชาวนาตากข้าวเปลือก สร้างความอุ่นใจจากเหตุสู้รบ-ป้องกันโจรลักข้าว

บุรีรัมย์- ตำรวจ สภ.โคกกระชาย อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ได้เปิดพื้นที่ลานปูนหน้าโรงพักให้ชาวนาแนวชายแดนไทย-กัมพูชา นำข้าวเปลือกที่เร่งเก็บเกี่ยวหนีฝนและภัยสงคราม มาตากลดความชื้นก่อนเก็บเข้ายุ้งฉางและนำไปขาย สร้างความอุ่นใจให้ชาวนาจากเหตุสู้รบชายแดน และป้องกันโจรขโมยข้าว
วันนี้ (23พ.ย.68) สถานีตำรวจภูธรโคกกระชาย อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงพักที่อยู่ในพื้นที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ชาวนาในพื้นที่แนวชายแดน ที่ต่างเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตหนีฝนและภาวะความไม่สงบที่เกิดขึ้น ได้นำข้าวเปลือกไปตากลดความชื้นก่อนจะเก็บใส่ยุ้งฉาง และนำไปขาย เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับชาวนาตามแนวชายแดน ที่ยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ชายแดนที่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะมีการสู้รบตอนไหนได้คลายความกังวล ทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับชาวนาที่ไม่มีสถานที่ตากข้าว ไม่ต้องนำไปตากตามริมถนนเพราะอันตรายกับรถที่สัญจรผ่านไปมา ทั้งป้องกันโจรลักขโมยข้าวเปลือกด้วย เพราะหากนำข้าวเปลือกไปตากลานหน้าโรงพัก นอกจากจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจตราดูแลให้แล้ว ยังมีกล้องวงจรปิดจับภาพตลอด 24 ชั่วโมงด้วย ซึ่งแต่ละวันก็มีชาวนาหมุนเวียนนำข้าวเปลือกมาตากไล่ความชื้นที่ลานปูนหน้าโรงพักอย่างต่อเนื่อง
พ.ต.ท.ไกรสิทธิ์ หาญยิ่ง สารวัตรใหญ่ สภ.โคกกระชาย อ.บ้านกรวด ระบุว่า ช่วงนี้ชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะชาวนาที่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อเก็บผลผลิตใส่ยุ้งฉาง และนำไปขาย เพราะไม่รู้ว่าจะมีการสู้รบหรือไม่อย่างไร แต่ข้าวที่เก็บเกี่ยวพร้อมกันก็เป็นปัญหาเรื่องสถานที่ตากไม่เพียงพอ จึงได้เปิดลานปูนหน้าโรงพักอำนวยความสะดวกให้ชาวนา ได้นำข้าวมาตากเพื่อลดความชื้น เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับชาวนาที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนกับสถานการณ์ชายแดน ทั้งเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวนาไม่ต้องนำข้าวเปลือกไปตากตามริมถนนซึ่งจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายกับผู้สัญจรบนท้องถนน ทั้งยังเป็นการป้องกันโจรลักขโมยข้าวเปลือกอีกด้วย เพราะหากตากในโรงพักก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยดูและ และยังมีกล้องวงจรปิดจับภาพ 24 ชั่วโมงด้วย
นางนัฐฬิภรณ์ ไชนอินทร์ ชาวนา ต.โคกกระชาย อ.บ้านกรวด บอกว่า ช่วงนี้ชาวนาทุกคนต่างเร่งเกี่ยวข้าวพร้อมๆกัน เพราะข้าวแก่สุกเต็มที่แล้ว รวมทั้งกลัวฝนตกใส่เสี่ยงเสียหาย และกลัวจะได้รับผลกระทบหากเกิดเหตุสู้รบขึ้น เพราะสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ก็ยังไม่มีอะไรแน่นอน จึงต้องเร่งเก็บเกี่ยวนำข้าวเปลือกไปตาก ก่อนใส่ยุ้งฉางและนำไปขาย ก็ขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดลานหน้าโรงพักให้ตากข้าวเปลือก ก็อุ่นใจกว่านำไปตากตามริมถนนที่อาจจะเสี่ยงอันตรายกับรถที่ผ่านไปมา และยังป้องกันโจรขโมยอีกด้วย
ด้าน นางอัมพร นิราศภัย (เสื้อสีเขียว) ชาวนา ต.โคกกระชาย อีกคน ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เปิดลานปูนหน้าโรงพัก ให้ชาวนานำข้าวเปลือกมาตากลดความชื้น ก่อนจะเก็บใส่ยุ้งฉาง เพราะตอนนี้ทั้งกังวลทั้งภาวะสงครามที่ไม่รู้จะมีการปะทะกันตอนไหน ยังกลัวโจรขโมยข้าวอีกด้วย แต่มาตากในโรงพักก็อุ่นในมากขึ้น