(คลิป)ยโสธรหนึ่งเดียวในไทย ชาวนาใช้รันเวย์สนามบินตากข้าวเปลือก

ยโสธร - ชาวนายโสธรพากันนำข้าวเปลือกไปตากแดดไล่ความชื้นลานจอดและรันเวย์ของสนามบินเก่าสมัยสงครามเวียดนามซึ่งเลิกใช้งานไปแล้ว แทนการนำข้าวไปตากตามถนนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน
ในช่วงนี้เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนา พบว่ามีชาวนาในหลายพื้นที่หลายจังหวัดที่กำลังเร่งเกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็จและมีการนำข้าวเปลือกไปตากแดดตามถนน จนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนกีดขวางการจราจรหรือปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน
อย่างไรก็ตาม สำหรับชาวนาในพื้นที่ตำบลโคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร และอีกหลายตำบลใกล้เคียงต่างพากันนำข้าวเปลือกไปตากแดดเอาไว้ที่บริเวณลานจอดเครื่องบินและรันเวย์ภายในสนามบินกองทัพบก อำเภอเลิงนกทา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกสำราญ เป็นสนามบินเก่าที่มีการก่อสร้างมาตั้งปี พ.ศ. 2506 สมัยสงครามเวียดนาม โดยทหารสหรัฐอเมริการ่วมกับพันธมิตรอังกฤษ, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นสนามบินสำรองให้กับเครื่องบินที่ถูกยิงขัดข้องได้ลงจอดในสนามบินที่ใกล้ที่สุด แต่ปัจจุบันได้เลิกใช้งานไปแล้วและกองทัพบกเป็นผู้ดูแล
ลานจอดเครื่องบินและรันเวย์ยังอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ ชาวนาที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงจึงได้ขออนุญาตหน่วยทหารที่ดูแลนำข้าวเปลือกของตนไปตากแดดไล่ความชื้นก่อนจะนำไปขาย แทนการนำข้าวเปลือกไปตากเอาไว้ตามถนนเหมือนพื้นที่อื่นเพื่อความปลอดภัยของตัวชาวนาเองและผู้ใช้รถใช้ถนน
การตากข้าวบนถนนหลวงหรือถนนระหว่างชุมชนหมู่บ้านเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยในแต่ละวันก็จะมีชาวนาพากันนำข้าวไปตากที่สนามบินแห่งนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 ราย สลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ และจะใช้ระยะเวลาตากข้าวคนละประมาณ 2 วัน ก็จะพากันขนย้ายข้าวเปลือกที่แห้งสนิทกลับบ้านไปและส่งขายเป็นรายได้บางส่วน แต่ในช่วงกลางคืนชาวนาก็จะไปนอนเฝ้าข้าวของตนที่ตากเอาไว้ทุกคืนเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้าไปลักขโมยข้าวเปลือกที่ตากเอาไว้