แห่แซว! “สนามบินเตโช” เปิดตัวสุดเงียบเหงา ไร้เงาเครื่องบินสวนทางสุวรรณภูมิ

"The Rankings" จุดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ด้วยการโพสต์ภาพเปรียบเทียบระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติเตโชของกัมพูชากับสนามบินสุวรรณภูมิของไทยในช่วงเวลาเดียวกัน ภาพที่โพสต์แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยสนามบินสุวรรณภูมิเต็มไปด้วยเครื่องบินที่จอดอยู่มากมาย ขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติเตโชกลับมีเครื่องบินเพียงลำเดียว ทำให้เพจตั้งข้อสังเกตว่า "สนามบินเตโช, กันดาล ตั้งแต่เปิดมาไม่เคยเห็นเครื่องบินลงมากกว่า 2 ลำในเวลาเดียวกัน งงมาก สนามบินเก่าก็เลิกใช้แล้วนะ ไม่ต้องมาอ้างว่าเพิ่งเปิด เพราะที่เก่าก็ไม่ได้มีเครื่องลง มาลงที่ใหม่หมด"
นอกจากนี้ ยังได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิของไทยกับท่าอากาศยานนานาชาติเตโชในช่วงระหว่างเวลาประมาณ 10.43 น.ที่ผ่านมา ปรากฏว่าสนามบินสุวรรณภูมิมีเครื่องบินอยู่เพียบ ตรงข้ามกับสนามบินเตโชของกัมพูชาที่มีเครื่องบินเพียงลำเดียว
ทำให้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแซวสนามบินเปิดใหม่ของกัมพูชากันสนั่น โดยบอกว่าเอาไปเทียบกับสนามบินเล็กๆ ของไทยยังแพ้เลย