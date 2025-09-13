พุทธ อภิวรรณ จุดประเด็นร้อน! โพสต์เตือนจับตา "ข่าวใหญ่" คนดังระดับประเทศโยงคดีฉาว พฤติกรรม เงินบริจาค และคลิปลับ

พุทธ อภิวรรณ จุดประเด็นร้อน! โพสต์เตือนจับตา "ข่าวใหญ่" เกี่ยวกับคนดังที่มีลูกศิษย์ทั่วประเทศ อาจมีเอี่ยวกับคดีฉาว ทั้งเรื่องผู้หญิง เงินบริจาค และคลิปลับ โดยเปรียบเทียบว่าคดีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าเรื่องเจ้าคุณกับสีกากอล์ฟเสียอีก
วันนี้ (13 ก.ย.) พุทธ อภิวรรณ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความเปิดประเด็นเรียกเสียงฮือฮาในโลกโซเชียล หลังออกมาระบุข้อความใช้คนไทยจับตา คาดมีข่าวใหญ่ คนดังมีลูกศิษย์ทั่วฟ้าเมืองไทยถูกสอบพฤติกรรมโยงผู้หญิง เงินบริจาค มโหฬารและคลิปลับ พร้อมใช้ภาพจาก AI ที่เป็นพระสงฆ์กำลังนั่งสมาะฺและมีหญิงสาวนั่งพนมมืออยู่เคียงข้าง โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"จับตา คาดมีข่าวใหญ่ สะพัด...คนดังมีลูกศิษย์ทั่วฟ้าเมืองไทย ถูกสอบพฤติกรรมโยงผู้หญิง เงินบริจาค มโหฬารและคลิปลับ
แว่วๆว่า เรื่องเจ้าคุณกับ สีกากอล์ฟกลายเป็นระดับน้อง ๆ เลยทีเดียว งานนี้ ตำรวจ -นักวิชาการ-นักกฎหมายผนึกกำลังกันยิ่งกว่าแอดเวนเจอร์!
ภาพประกอบAI ไม่ได้บ่งบอกว่าใคร
ทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสิน!"