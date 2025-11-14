ชาวนาโคราชผวา! กางเต็นท์นอนเฝ้าข้าวเปลือกหอมมะลิ ตากไว้ริมถนน หวั่นโจรย่องขโมยกลางดึก

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ชาวนาโคราช กางเต็นท์นอนเฝ้าข้าวเปลือกหอมมะลิ ตากไว้ริมถนน หวั่นโจรย่องขโมยข้าวกลางดึก เผยราคาข้าวเปลือกอยู่ที่กิโลฯ ละ 10-11 บาท หรือ เกวียนละ 1,000-11,000 บาท
วันนี้ ( 14 พ.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาชาว ในจังหวัดนครราชสีมาต่างพากันนำเต็นท์ และปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ เพื่อนอนเฝ้าข้าวเปลือก หลังจากในระยะนี้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีกันเป็นจำนวนมาก แล้วนำข้าวเปลือกมาตากผึ่งแดดลดความชื้นตามริมถนนเพื่อเป็นการป้องกันคนร้ายที่อาจฉวยโอกาสเข้ามาขโมยข้าวเปลือกที่ตากไว้ ในระยะนี้
นางเกษณี จันทร์อิน อายุ 60 ปี ชาวนาในตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ปีนี้ราคารับซื้อข้าวเปลือกสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 10-11 บาท นับว่าเป็นราคารับซื้อข้าวที่ดีโดยในปีนี้ ได้ลงทุนปลูกข้าวนาปี ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ จำนวน 7 ไร่ โดยนำข้าวเปลือกมาตากผึ่งแดดไว้บนถนน ทางเข้าหมู่บ้าน จึงต้องออกมานอนเฝ้า เพราะในปีที่ผ่านมา เคยมีโจรขโมยข้าวเปลือกของชาวนา ในพื้นที่อำเภอใกล้เคียง ส่วนใหญ่ จะออกขโมยช่วงตอนค่ำๆ ซึ่งจุดที่ตากข้าวส่วนใหญ่ไม่มีกล้องวงจรปิด จึงต้องออกมากางเต็นท์นอนเฝ้าข้าวเปลือก เพราะกลัวโจรจะมาขโมยข้าวเปลือก