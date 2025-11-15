ชาวนาที่กาฬสินธุ์ผวาโจรขโมยข้าวเปลือกซ้ำ ขนผึ่งในวัดมีพระเณรมีหมาปลอดภัยกว่า

กาฬสินธุ์-ชาวนาในจังหวัดกาฬสินธุ์ระทม ประสบกับปัญหารุมเร้ารอบด้าน ทั้งขายข้าวเปลือกเกี่ยวสดราคาตกต่ำ ขาดทุนซ้ำซาก หันมาตากผึ่งแดดเพื่อชะลอการขาย และขายข้าวเปลือกแห้งหวังได้ราคาสูง กลับต้องหวาดผวากับโจรขโมยข้าวเปลือกไปแลกยาบ้า ต้องนอนเฝ้าและนำไปผึ่งแดดในลานวัดเพื่อความปลอดภัย
วันนี้( 15 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีของชาวนา ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ช่วงนี้ พบว่าชาวบ้าน ได้นำข้าวเปลือกที่ได้จากการจ้างรถเกี่ยวข้าว นำมาผึ่งแดดไว้ตามพื้นที่ว่างเปล่า เช่น ริมถนน บริเวณหน้าบ้านและลานวัด จากการสอบถามทราบว่า เพื่อชะลอการขาย เนื่องจากช่วงนี้ราคาตกต่ำมาก เพียง กิโลกรัมละ 6 บาท เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่นิยมขายข้าวเปลือกที่เกี่ยวสด ซึ่งจะถูกแหล่งรับซื้อหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปน แต่หากนำมาผึ่งแดดให้แห้งและคัดแยกสิ่งเจือปนออกก่อนนำไปขายจะได้ราคาสูงกว่า
นางเหมียว ศรีบุญมี อายุ 50 ปี ชาวนาบ้านหนองขาม ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ระบุว่า หากนำข้าวไปขายในระยะนี้ขาดทุนแน่นอน เพราะเมล็ดข้าวเปลือกข้าวเหนียว ที่จ้างรถเกี่ยวยังไม่แห้งดี ต้องนำมาผึ่งแดดให้แห้งประมาณ 4-5 แดด และต้องนอนเฝ้าด้วย ป้องกันการลักขโมย เพราะเคยมีเหตุการณ์โจรขโมยข้าวเปลือกของเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการไม่ประมาทจึงต้องนอนเฝ้าลานตากข้าว เพราะสังคมทุกวันนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลย โดยเฉพาะพวกลักเล็กขโมยน้อย และมีพฤติกรรมเสพยา
ทั้งนี้ จากการสอบถามชาวนาหลายราย ที่นำข้าวเปลือกมาผึ่งแดด โดยให้เหตุผลเดียวกันคือชะลอการขาย เพราะขายข้าวเปลือกเกี่ยวสดขาดทุน เนื่องจากทุนในการทำนาสูงมาก มีทั้งค่ารถไถ ค่าพันธุ์ข้าว ค่าแรง งาน ค่าปุ๋ยเคมี ค่าน้ำมันสูบน้ำ เฉลี่ยไร่ละ 3,000 บาททีเดียว แต่ขายข้าวสดได้แค่ กิโลกรัมละ 6 บาทเท่านั้น พื้นที่ 1 ไร่ หากได้ผลผลิตข้าว 400 กิโลกรัม จะได้เงิน 2,400 บาท ถือว่าน้อยมาก ขาดทุน
แต่หากขายข้าวเปลือกที่ตากให้แห้งแล้วจะได้ราคาสูงกว่าขายข้าวเปลือกเกี่ยวสด ยังมีโอกาสคืนทุนหรือได้กำไรบ้าง นอกจากนี้ยังแบ่งไว้กินในครัวเรือนด้วย จึงต้องนำมาผึ่งแดดให้แห้งก่อนอย่างที่เห็น
อย่างไรก็ตาม การนำเมล็ดข้าวเปลือกมาผึ่งแดด ตามริมถนนหรือบริเวณหน้าบ้าน ถึงแม้ข้าวเปลือกจะราคาต่ำ แต่ก็เป็นที่หมายตาของคนร้าย ที่จะแอบมาลักขโมยไปขาย นำเงินไปซื้อยาบ้าเสพ ทั้งนี้ ชาวนาบางคนยังบอกว่าปีที่ผ่านมาถูกโจรขโมยข้าวเปลือกไป 20 กระสอบ ปีนี้ได้ผลผลิตข้าวน้อย ไม่นำไปขาย เพราะจะเก็บไว้กิน แต่หากนำไปผึ่งแดดที่อื่นรู้สึกไม่ปลอดภัย กลัวจะถูกโจรมาลักขโมยเหมือนปีที่ผ่านมา จึงนามาผึ่งแดดในลานวัด ซึ่งมีประตูปิดมิดชิด มีพระเณรและสุนัขในวัดเป็นเพื่อนกันขโมย เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยกว่านำไปผึ่งแดดที่อื่น