ตชด.ภาค 2 สกัดจับเครือข่ายค้ายา ยึดของกลางยาบ้ากว่า 1.6 ล้านเม็ด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 สกัดจับเครือข่ายค้ายาบ้า พร้อมของกลางยาบ้ากว่า 1,612,000 เม็ด ที่สี่แยกยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พบนำยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เตรียมส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่จ.ขอนแก่น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนภาค 2 ได้สกัดจับรถยนต์เก๋ง โตโยต้าสีบรอนซ์เทา หมายเลขทะเบียน ขธ 6202 นครราชสีมา บนถนน หมายเลข 12 สี่แยกอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่เรียกให้คนในรถออกมอบตัว เพื่อตรวจค้นรถ พบยาบ้าในถุงดำที่เบาะหลังและที่ท้ายรถ จำนวน 1,612,000 เม็ด พร้อมควบคุมตัวนายธีระพงศ์ หรือเบียร์ อายุ 21 ปี ชาวอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ และนายสิทธิพงษ์ หรือโบ้ อายุ 26 ปี ชาวอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ควบคุมตัวนำมาขยายผลต่อที่กองบังคับตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 หาเครือข่ายยาเสพติดในครั้งนี้
จากการตรวจสอบยาบ้าที่ตรวจยึดได้ พบว่ายาบ้าทั้งหมดได้นำข้ามฝั่งมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ฝั่งอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเตรียมนำมาส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดขอนแก่น โดยเครือข่ายยาบ้าฝั่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างให้นายธีระพงศ์ และนายสิทธิพงษ์ ค่าจ้างคนละ 50,000 บาท โดยได้โอนเงินจำนวน 1,000 บาท เป็นค่าน้ำมันรถ จากนั้นผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ได้ขนยาบ้ามาขับมาจนถึงอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ในที่สุด
พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 กล่าวว่าการจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 ก.ย.68 ที่ผ่านมากองกำกับการตำรวจชายแดนที่ 22 ได้จับขบวนการค้ายาบ้าได้ของกลางยาบ้าจำนวน 1,700,000 เม็ด พร้อมผู้ต้องหาจำนวน 4 คน ได้ในพื้นที่อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อมาชุดปฏิบัติการหาข่าวกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 สืบทราบว่า กลุ่มขบวนการค้ายาบ้าดังกล่าว ได้นำยาบ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ฝั่งจังหวัดมุกดาหาร
เตรียมนำยาบ้าไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดขอนแก่นจำนวน 6 แสนเม็ด และอีก 1 ล้านเม็ด ยังไม่ทราบว่าจะไปส่งที่ใด จึงได้ตรวจสอบ จนกระทั่งจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 รายได้ โดยนายธีระพงศ์ พบว่าประวัติเคยต้องโทษครอบครองยาบ้าจำนวน 63 เม็ด ต้องโทษ 9 เดือน จากนั้นเมื่อเดือนสิงหาคมได้พ้นโทษออกมา ก่อนที่จะมาหันเป็นนักบินส่งยาบ้าจนถูกจับกุมได้ในครั้งนี้