ตร.ไซเบอร์บุกจับ 13 ผู้ต้องหา เครือข่ายซื้อขาย “บัญชีม้าข้ามประเทศ” คาโรงแรมย่านรัชดาฯ

ตร.ไซเบอร์บุกจับเครือข่ายซื้อขาย “บัญชีม้าข้ามประเทศ” คาโรงแรมย่านรัชดาฯ รวบ 13 ผู้ต้องหา สารภาพขายบัญชีละ 4,000 บาท มูลค่าความเสียหาย 200 ล้านต่อเดือน
วันนี้ (18 ส.ค.) พ.ต.อ.อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 พร้อมกำลังพลได้ทำการสืบสวนจับกุม นายธวัชวงค์ แซ่หย่าง กับพวกรวม 13 คน โดยผู้ต้องหาที่ 1-4 กระทำความผิดฐาน“ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใด ๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด” เเละ ผู้ต้องหาที่ 5-13 กระทำความผิดฐาน “เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ทั้งนี้ โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่า จะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด”
สืบเนื่องจากก่อนเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบซื้อขายบัญชีม้าผ่านแอพพลิเคชั้นเฟสบุ๊ก 3 เเอคเค้าท์ โดยมีการนัดซื้อขายกันที่โรงแรมไนท์รัชดา ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
สำหรับพฤติการณ์กระทำผิดนั้น สายลับแจ้งว่ากลุ่มที่รับซื้อบัญชีม้านั้นเป็นคนเชื้อสายจีนชื่อนายธวัชวงค์ ไม่ทราบนามสกุลจริง อายุประมาณ 20 ปี รูปร่างผอมสูง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้สายลับพาไปซุ่มดูที่โรงแรมไนซ์รัชดา จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ 17.00 น.วันที่ 16 ส.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเห็นนายธวัชวงค์ กำลังเดินลงมาที่ชั้นล่างของโรงแรม สายลับส่งสัญญานให้ทราบ
ตำรวจจึงแสดงตัวตรวจค้น จากการสอบถามนายธวัชวงค์ ให้การยอมรับว่าตนกับพวกมาทำการติดต่อซื้อบัญชีม้าผ่านเฟสบุ๊ก พวกตนพักอยู่ที่ห้อง 313 ของโรงแรม และมีการนัดหมายกับคนที่มาขายบัญชีม้ากันที่โรงแรม โดยได้เปิดห้องพักไว้รอให้คนที่มาขายบัญชีม้าพักอยู่ที่ห้อง 308 นายธวัชวงค์สมัครใจพาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่ห้องพักหมายเลข 313 และห้อง 308
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพบผู้ต้องหาที่ 1-6 อยู่ภายในห้อง 313 จากการสอบถามผู้ต้องหาที่ 1-3 ให้การยอมรับว่า ทำหน้าที่คัดกรองซื้อบัญชีจากคนที่มาขายให้พร้อมบัตรเอทีเอ็มในราคาบัญชีละ 4,000 บาท ผู้ต้องหาที่ 4 ทำหน้าที่ไปรับคนที่เดินทางมาขายบัญชีให้จากนั้นพาไปพักที่ห้อง 308 เพื่อให้ผู้ต้องหาที่ 1-3 เป็นผู้ทำการซื้อบัญชี พบผู้ต้องหาที่ 5-6 อยู่ภายในห้อง 313 ขณะกำลังเจรจาขายบัญชีธนาคารของตนเองให้กับผู้ต้องหาที่ 1-3 ภายในห้อง 308 พบผู้ต้องหาที่ 7-13
จากการสอบถามทุกคนให้การยอมรับว่า แต่ละคนเดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อมาขายบัญชีม้าให้กับกลุ่มผู้ต้องหาที่ 1-3 โดยทุกคนที่มามีการติดต่อซื้อขายบัญชีม้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊กจากนั้นมีการอินบ๊อกติดต่อกันในช่องส่วนตัว มีการให้คิวอาร์โค๊ดไลน์เพื่อติดต่อกัน จากนั้นนัดหมายกันมาพบที่โรงแรมไนท์รัชดา โดยมีการตกลงซื้อขายกัน1บัญชีธนาคารพร้อมบัตรเอทีเอ็มในราคา บัญชีละ 4,000 บาท จากการตรวจสอบโทรศัพท์ของแต่ละคนมีประวัติการสนทนากันจริง ก่อนที่จะมีการนัดพบกันที่โรงแรมไนท์รัชดา
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวผู้ถูกจับพร้อมของกลางที่ตรวจยึด มาที่กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับมูลค่าความเสียหายจากการนำบัญชีไปใช้ทำธุรกรรมสร้างความเสียหายประมาณ 150 -200 ล้านบาทต่อเดือน