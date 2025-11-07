โจรฉกเงินพระ! ยืมมาช่วยงานสอบนักธรรม หายเกลี้ยง 9 พันบาทพร้อมโทรศัพท์ – กล้องจับภาพชัด

สระบุรี - พระวัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี ยืมเงินมาช่วยงานสอบนักธรรมวัดพระพุทธบาท ถูกคนร้ายฉกเงินสด 9 พันบาท โทรศัพท์มือถือ และแว่นกันแดด ขณะนำของขึ้นไปเลี้ยงพระเณร โจรสบโอกาสช่วงไร้คนเฝ้ารถ กล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจน
วันนี้ ( 7 พ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “บุญกิริยาวัตถุ ประเสริฐ” ได้โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิด พร้อมข้อความระบุว่า “ใครรู้จักบุคคลในภาพนี้กรุณาแจ้งด้วยนะครับ เมื่อวานนี้เอากองน้ำไปลงที่วัดพระพุทธบาท บุคคลนี้ได้ขโมยเงินและโทรศัพท์ 1 เครื่อง”
โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลา 16.31 น. ภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นชายคนหนึ่งแต่งกายสวมเสื้อยืดแขนยาวสีดำ ใส่กางเกงสามส่วนลายพราง เดินผ่านรถยนต์กระบะที่จอดอยู่ปากทางเข้าศาลาวัดพระพุทธบาท แล้ววนกลับมาเปิดประตูเข้าไปในรถ ก่อนหยิบของบางอย่างและเดินหนีไป
ภายหลังผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่ ศาลาอบรมพระสงฆ์ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พบกับ นายประยง หล่ำริ้ว คนขับรถของวัดพระพุทธฉาย ซึ่งเป็นผู้เสียหาย เล่าเหตุการณ์ว่า วันเกิดเหตุได้ขับรถมาพร้อมกับพระอาจารย์จากวัดพระพุทธฉาย เพื่อนำน้ำปานะมาบริการพระและเณรที่เข้าสอบนักธรรม
ระหว่างนั้นได้ช่วยกันขนของขึ้นลิฟต์ไปยังชั้น 3 รวม 3 รอบ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง พอกลับมาที่รถพบว่า เงินสด 9,000 บาท ที่เก็บไว้ในกระเป๋าซิปบนคอนโซลหน้า รวมทั้ง บิลน้ำมัน 1,000 บาท แว่นกันแดดยี่ห้อเรย์แบนสีดำ 1 อัน และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ได้หายไปทั้งหมด
นายประยงเผยว่า เงินจำนวนดังกล่าวเป็นของพระอาจารย์ที่ ยืมเขามาช่วยงานสอบนักธรรม เพื่อซื้อน้ำหวาน ชา กาแฟ และน้ำปานะเลี้ยงพระเณรในงาน โดยตั้งใจจะนำไปเบิกคืนภายหลัง เมื่อทราบว่าเงินหายจึงรู้สึกเสียใจและทุกข์ใจอย่างมาก “อยากได้ของคืน ถึงไม่ครบก็ยังดี เพราะพระอาจารย์ต้องเป็นหนี้เขา ทำให้นอนไม่หลับทุกคืน”
เบื้องต้นได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี ขณะเดียวกันผู้เสียหายระบุว่า หากผู้ก่อเหตีนำของมาคืนก็พร้อมจะพิจารณาถอนแจ้งความ