ระทึกทั้งชายแดน!พม่ารบฝ่ายต่อต้าน สองฝ่ายระดมยิงกันหนัก กระสุนตกใส่โรงเรียนฯแม่สอด ต้องหยุดแข่งกีฬาสี-ปิดฉุกเฉิน

เมียวดี/แม่สอด – ชายแดนไทย-เมียนมา ตรึงเครียดขึ้นอีก..ทหารเมียนมาปะทะทหารฝ่ายต่อต้านติดแนวพรมแดน กระสุนปืนสงครามตกกลางโรงเรียนฝั่งแม่สอดขณะแข่งกีฬาสี จนต้องสั่งยุติกิจกรรม-ปิดโรงเรียนแบบฉุกเฉิน ขณะที่ชาวพม่าอพยพหนีตายเข้าไทยแล้ว100 คน
บ่ายวันนี้( 21 พ.ย 68 ) ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก เกิดความตึงเครียดขึ้นอีกครั้ง เมื่อกองทัพทหารเมียนมา กองพล ร.เบา ที่ 22 นำกำลังพร้อมอาวุธประจำกาย-อาวุธหนัก บุกโจมตีและยิงปะทะกลุ่ททหารฝ่ายต่อต้าน ที่ตั้งกำลังเผชิญหน้าที่อยู่บริเวณ ฐานป่าสัก หมู่บ้านมินลาป่าน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ฝั่งตรงข้ามกับหมู่บ้านแม่โกนแกน หมู่ที่ 9 ต.มหาวัน อ.แม่สอด
ทหารทั้งสองฝ่ายได้เสริมกำลังพร้อมใช้อาวุธประจำกายระดมยิงตอบโต้กันไปมาแบบไม่หยุด ขณะที่ทหารเมียนมาชุดสนับสนุนได้ใช้อาวุธหนักวิถีโค้งยิงถล่มทหารฝ่ายต่อต้านที่ตั้งกำลังอยู่แนวหน้าอย่างหนัก ส่วนทหารฝ่ายต่อต้านใช้โดรนติดลูกระเบิดบินเข้าโจมตีทางอากาศถล่มทหารเมียนมาเป็นการตอบโต้กับอย่างดุเดือด
และขณะที่ยังไม่มีรายงานความสูญเสียของทหารทั้งสองฝ่าย แต่สู้รบในฝั่งประเทศเมียนมาซึ่งห่างแนวชายแดนเพียงไม่กี่ร้อยเมตร ได้มีลูกระสุนปืนสงคราม 1 นัดลอยข้ามแนวชายแดนมาตกที่ภายในโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ที่ตั้งใกล้พื้นที่แนวยิงปะทะ ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนกำลังจัดกิจกรรมกีฬาสีอยู่ ทำให้นักเรียนตกใจกันทั้งโรงเรียน
ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย แสงแปลง ผอ.ร.ร.บ้านแม่โกนแกน ต้องรีบตัดสินใจประกาศยกเลิกการจัดกีฬาสีพร้อมประกาศให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนทุกระดับชั้นจำนวน 345 คน กลับบ้านของตนเองอย่างเร่งด่วนท่ามกลางเสียงกระสุนปืนสงครามและเสียงระเบิดที่ดังแบบไม่ขาดสาย
ล่าสุดขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยของทั้งครูและเด็กนักเรียนแบบวันต่อวันหากสถานกาณ์การสู้รบไม่ยุติ
ทั้งนี้ทหารทั้งสองฝ่ายยังคงยิงปะทะกันเป็นระยะด้วยอาวุธหนักและอาวุธประจำกายซึ่งเป็นการสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวนานกว่า 1 เดือนแล้ว ซึ่งเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้ส่งผลทำให้มีชาวเมียนมากว่า 100 คน หนีตายอพยพข้ามมาอยู่ริมแม่น้ำเมยฝั่งประเทศไทยแล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ราชมนู ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด และตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 แม่สอด พร้อมอาวุธครบมือได้นำกำลังเข้าไปตรึงกำลังรักษาอธิปไตยของไทยพร้อมดูแลผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาให้ได้รับความปลอดภัยในระหว่างหนีร้อนมาพึ่งเย็น พร้อมแจ้งให้ชาวบ้านฝั่งไทยห้ามเข้าใกล้พื้นที่ปะทะแนวชายแดนเนื่องจากเกรงจะได้รับอันตรายจากกระสุนปืนลูกหลง