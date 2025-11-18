พบสแกมเมอร์จีนเทาคืนชีพ! พม่า-กะเหรี่ยงบีจีเอฟ บุกชเวโก๊กโก่ซ้ำ คนงานสารพัดสัญชาติแตกตื่นหนีกระเจิงตั้งแต่ตีหนึ่ง

ตาก/เมียวดี – พบแก๊งคอลเซ็นเตอร์/ขบวนการสแกมเมอร์จีนเทา ฟื้นคืนชีพ คาดกองทัพเมียนมากดดันกะเหรี่ยงบีจีเอฟ ร่วมบุกชเวโก๊กโก่ซ้ำอีกรอบ หลังเคยปราบระลอกแรกเมื่อมีนาฯ 68 จนคนต่างชาติที่ทำงานในศูนย์กลางอาชญากรรมออนไลน์ชายแดนเมียวดีตรงข้ามตาก แตกตื่นหนีกันโกลาหลทั้งเมือง
วันนี้(18 พ.ย.2568) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลางดึกตั้งแต่ 01.00 น. ทหารเมียนมา กองพล.ร.เบาที่ 22 ติดอาวุธครบมือพร้อมทหารหน่วยพิทักษ์ชายแดนหรือ บีจีเอฟ ได้ร่วมกันบุกปิดล้อมโรงแรมฉังทุ้ยอู้เย้ โรงแรมไฉฟู่กว่างฉ่าย ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือ บริษัทหย่าไท้ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งกรุ๊ป และอีกหลายจุดในพื้นที่ หมู่บ้านฉ่วยโก๊กโก่ อ.เมียวดี จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เมืองใหม่ชเวโก๊กโก่” หนึ่งในพื้นที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ขบวนการสแกมเมอร์ ซึ่งสร้างอยู่ติดริมแม่น้ำเมยฝั่งตรงข้ามพื้นที่รอยต่อบ้านวังผา หมู่ 4 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก-บ้านวังแก้ว หมู่ 4 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความแตกตื่นไปทั่วเมืองชเวโก๊กโก่ ส่งผลทำให้ชาวจีนและชาวต่างชาติอื่นๆหลายชาติที่พักอาศัยและทำงานในโรงแรมดังกล่าวต่างแตกตื่นตกใจกลัวถูกจับกุม รีบขนกระเป๋าสัมภาระพยายามจะหลบหนีไปที่แนวชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อจะข้ามมายังฝั่งประเทศไทย ทำให้เกิดความโกลาหลไปทั่วเมืองชเวโก๊กโก่
แต่เนื่องจากทางช่องทางธรรมชาติและท่าขนส่งสินค้าฝั่งประเทศเมียนมา ถูกทหารเมียนมาและทหารหน่วยพิทักษ์ชายแดนหรือ บีจีเอฟ ปิดช่องทางไว้ทั้งหมด คลื่นคนงานต่างชาติจำนวนมากจึงไม่สามารถลักลอบข้ามแนวชายแดนไทย-เมียนมาได้ จนเวลาต่อมาทหารกองทัพเมียนมาจึงสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ และกวาดต้อนกลุ่มคนต่างชาติทั้งหมดเข้าไปในที่พักของตนเองได้สำเร็จพร้อมนำกำลังปิดล้อมทุกพื้นที่ของเมืองชเวโก๊กโก่ ความโกลาหลจึงยุติลงชั่วคราว
อนึ่งก่อนหน้านี้กองทัพทหารเมียนมาพร้อมอาวุธได้บุกปิดล้อมเมืองเคเคปาร์ค์ เขตพื้นที่จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอด จ.ตาก เพื่อปราบปราบแก๊งสแกมเมอร์ในเมืองเคเคปาร์ค ส่งผลทำให้มีคนต่างชาติกว่าสองพันคนหนีตายข้ามชายแดนมาฝั่งประเทศไทย
และเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพทหารเมียนมา ได้ขยายพื้นที่ปฏิบัติการบุกปิดล้อมเมืองชเวโก๊กโก่ ซึ่งเมืองแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งที่ถูกกล่าวว่าเป็นเมืองสแกมเมอร์ด้วยเช่นกัน แม้ฝ่ายกะเหรี่ยงบีจีเอฟ.เคยอ้างว่า ไม่มีคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่แล้วก็ตาม เนื่องจากปราบปรามมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 แต่ล่าสุดขบวนการสแกมเมอร์ชเวโก๊กโก่ ก็ฟื้นคืน จนทางกองทัพเมียนมา กดดันกะเหรี่ยงบีจีเอฟ เข้าปราบปรามซ้ำ ซึ่งคาดว่าการปราบปราบระลอกนี้ อาจจะมีชาวต่างชาติทะลักข้ามมาฝั่งชายแดนจังหวัดตากอีกจำนวนหลายพันคน
ซึ่งช่วงเที่ยงวันของวันนี้มีรายงานว่ากองทัพอินเดียจะส่งเครื่องบินทหารขนาดใหญ่จำนวน 2 ลำ บินมารับชาวอินเดียหลบหนีออกมาจากเมืองเคเคปาร์ค ประเทศเมียนมา กลับไปดำเนินการต่อที่อินเดียอีก 270 คน