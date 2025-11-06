“บริการฝากกระเป๋าไปโรงแรม” รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว เดินตัวปลิวไปชิลได้เลย

หนึ่งในสิ่งที่นักเดินทางจำเป็นต้องหอบหิ้วไปด้วยเมื่อไปเที่ยวไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ คือ “กระเป๋าสัมภาระใบใหญ่” ที่มักอัดแน่นไปด้วยเสื้อผ้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นอีกสารพัด รวมทั้งต้องแบ่งพื้นที่ว่างๆในกระเป๋าไว้สำหรับเก็บของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้าน นอกจากนี้หากเดินทางไปหลายวัน บางคนอาจต้องมีกระเป๋าสัมภาระมากกว่าหนึ่งใบ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้บริการบริษัททัวร์นำเที่ยว ขับรถส่วนตัว หรือเช่ารถขับเอง การเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองต้องลากกระเป๋าสัมภาระติดตัวไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด กลายเป็นภาระที่กวนใจด้วยเหตุจากน้ำหนักของกระเป๋าขนาดใหญ่ ทำให้เหน็ดเหนื่อยกว่าปกติ การต้องใช้ระบบขนส่งสาธารณะก็มีความเกะกะไม่คล่องตัว ยังไม่รวมว่าต้องเสียเวลาเผื่อไว้สำหรับการเดินทางไปโรงแรมเพื่อฝากกระเป๋าก่อน ถึงจะเริ่มออกไปเที่ยวได้แบบสะดวก
อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้มีตัวเลือกในการจัดการได้ คือ บริการรับฝากส่งกระเป๋าสัมภาระไปยังโรงแรมหรือจุดหมายปลายทาง ซึ่งช่วยทำให้นักท่องเที่ยวเดินตัวปลิวจากสนามบินแล้วออกไปท่องเที่ยวได้ทันที
ในช่วงเริ่มไฮซีซั่นด้านการท่องเที่ยว จึงขอคัดสรรบริการรับส่งสัมภาระที่ได้รับความนิยมมาฝาก
Bellugg (เบลลัคค์)
หนึ่งในผู้ให้บริการยอดนิยม โดยเฉพาะประเทศยอดฮิตในเอเชียของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยให้บริการจัดส่งกระเป๋าระหว่างสนามบินและโรงแรมในต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ไต้หวัน และสิงคโปร์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องขนกระเป๋าหนักติดตัวไปด้วย
บริการนี้มีทั้งบริการรับ–ส่งกระเป๋า และบริการฝากกระเป๋า ให้นักท่องเที่ยวสามารถจองผ่านเว็บไซต์ และติดตามสถานะกระเป๋าได้แบบเรียลไทม์ ถือเป็นบริการระดับพรีเมียมที่เปิดกิจการมาตั้งแต่ปี 2559 และมีจุดเด่นด้วยการมีแอดมินคนไทยที่ให้คำปรึกษา ตอบคำถาม จึงหมดห่วงเรื่องการสื่อสาร
รายละเอียด https://www.bellugg.com/th/
LuggAgent
กิจการรับส่งกระเป๋าเจ้าใหญ่ ที่ครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลก สะดวกสบายไม่ว่าจะรับจากสนามบินไปโรงแรม หรือรับประเป๋าจากโรงแรมมาส่งที่สนามบิน แม้แต่ระหว่าง โรงแรมด้วยกันเอง นอกจากนี้ยังมีบริการเช็กอินสัมภาระที่สนามบินสำหรับการเดินทางในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อีกด้วย
จุดเด่นอื่นๆของผู้ให้บริการนี้ เช่น สามารถส่งกระเป๋าได้ถึงน้ำหนัก 32 กิโลกรัม, มีบริการครอบคลุมทั่วโลกกว่า 200 เมือง, ให้บริการส่งยังที่พักประเภท Airbnb ด้วย และมีพนักงานสื่อสารได้หลายภาษา
รายละเอียด https://luggagent.com/
TA-Q-Bin service - Yamato Transport
บริษัทขนส่งกระเป๋าและพัสดุขวัญใจนักท่องเที่ยวไปญี่ปุ่นที่เปิดบริการมายาวนานกว่า 30 ปี หรือที่รู้จักกันในนามบริษัท “แมวดำ”ที่ให้บริการส่งกระเป๋าจากสนามบินไปโรงแรม หรือข้ามเมืองในญี่ปุ่น ทั้งสะดวก ปลอดภัย ราคาย่อมเยา มี Tracking ให้ติดตามสถานะ
โดยมีบริการหลากหลาย เช่น การจัดส่งภายในประเทศแบบวันเดียว, บริการรับกระเป๋าจากสนามบินส่งตรงไปยังที่พัก หรือโรงแรม รวมถึงรับจากที่พักแล้วส่งไปยังสนามบิน ติดต่อบริการง่ายที่ เคาน์เตอร์ Yamato ในสนามบิน โดยแจ้งสถานที่ส่ง (โรงแรม, สนามบิน หรือที่พัก) สามารถส่งข้ามภูมิภาคได้อีกด้วย
Airporter
อีกบริการขนส่งกระเป๋าหน้าใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในญีุ่ป่น ให้บริการส่งกระเป๋าเดินทางระหว่างโรงแรมกับสนามบินในญี่ปุ่น หรือระหว่างโรงแรมกับโรงแรมด้วยกัน สามารถจองออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ Airporter หรือผ่านผู้ให้บริการท่องเที่ยวอื่นๆ (เช่น Klook) และไปส่งกระเป๋าที่เคาน์เตอร์ในสนามบินหรือโรงแรม
รายละเอียด https://airporter.co.jp/
AIRPORTELs
แถมให้อีกหนึ่งตัวเลือกบริการสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศไทย หรือไว้บอกต่อเพื่อนชาวต่างชาติที่มาเมืองไทย โดย AIRPORTELs มอบบริการ Door-to-door สำหรับการขนส่งกระเป๋าเดินทางจากสนามบินไปยังโรงแรม มีจุดให้บริการในพื้นที่สำคัญในกรุงเทพฯ โดยนอกจากสนามบินหลักทั้งสองแห่งแล้ว ยังกระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยว เช่น MBK ไอคอนสยาม เยาวราช จตุจักร เป็นต้น รวมทั้งจุดให้บริการในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พัทยา สมุย ภูเก็ต
รายละเอียด https://th.airportels.asia/services/luggage-delivery-thailand/