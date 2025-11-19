สแกมเมอร์ต่างชาติทะลักอีก!หิ้วเสื่อหอบหมอนลากกระเป๋าข้ามน้ำเมยลอบเข้าชายแดนแม่สอดอีกระลอกใหญ่

ตาก – ชายแดนแม่สอด ป่วนแล้ว..สแกมเมอร์ต่างชาติหนีตายทะลักข้ามชายแดนอีกระลอกใหญ่ หลังกองทัพเมียนมาบุกปราบอย่างหนัก ล่าสุดพบหอยเสื่อผืนหมอนใบ บ้างลากกระเป๋าสัมภาระลอบข้ามแม่น้ำเมยเข้าไทยในสภาพอิดโรยอีก 50 กว่าราย ส่วนใหญ่เป็นอินเดีย-แอฟริกา ส่วนจีนมีมาอีก 15 ราย
บ่ายวันนี้( 19 พ.ย.68 ) ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตาก ตำรวจ สภ.แม่สอด ที่กำลังออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ล่อแหลมติดแนวชายแดนไทย-เมียนมา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบกลุ่มคนไม่ทราบฝ่ายกำลังลักลอบข้ามแม่น้ำเมยที่บริเวณพื้นที่ 70 ไร่ ท้ายหมู่บ้านแม่ตาว หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จึงนำกำลังเร่งเข้าไปตรวจสอบ
เมื่อไปถึงพื้นที่ป่า 70 ไร่ ติดตลิ่งริมแม่น้ำเมย พบกลุ่มคนต่างชาติผิวดำต่างหอบกระเป๋าสัมภาระ บางคนหอบเสื่อผืนหมอนใบติดตัว ลักลอบข้ามแม่น้ำเมยจากฝั่งจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ข้ามมาขึ้นฝั่งอำเภอแม่สอด จ.ตาก แบบกองทัพมด
เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวและส่งสัญญาณให้คนต่างชาติทั้งหมดหยุด ก่อนเข้าตรวจสอบนับจำนวนได้ 39 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวปากีสถานและทวีปแอฟริกา ซึ่งชาวต่างชาติทั้งหมดต่างก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่คล้ายมอบตัวแต่โดยดีไม่ขัดขืน จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงช่วยเหลือโดยการมอบน้ำดื่มอาหารตามหลักการช่วยเพื่อมนุษยธรรมเบื้องต้น
แต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบคนต่างชาติชุดแรกยังไม่แล้วเสร็จ ก็มีรายงานด่วนว่า พบชาวจีนจำนวน 15 คนกำลังลักลอบข้ามแม่น้ำเมย บริเวณท้ายหมู่บ้านแม่โกนเกน บริเวณคอกวัวเมยโค้ง ต.มหาวัน อ.แม่สอด เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวพร้อมนำตัวชาวจีนไปนับจำนวนรวมกันทั้งสองกลุ่ม ได้ทั้งสิ้น 54 คน ก่อนนำตัวไปสอบสวนขยายผลที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก
ซึ่งจากการสอบสวนผ่านล่ามแปลภาษาเบื้องต้นทราบว่า กลุ่มคนต่างด้าวทั้งหมด 54 คนที่ถูกจับกุมตัวในครั้งนี้ ได้ลักลอบเข้าไปทำงานในเคเคปาร์ค ซึ่งเป็นอาณาจักรจีนเทาศูนย์รวมสแกมเมอร์ เขตจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา กระทั่งกองทัพเมียนมาบุกเข้าปิดล้อมและระเบิดอาคารเคเคปาร์คทิ้ง กลุ่มสแกมเมอร์ทั้ง 54 คนในชุดนี้ต่างก็หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในหลายพื้นที่ในจังหวัดเมียวดี
เมื่อสบโอกาสแต่ละคนก็ลักลอบหนีตายข้ามแม่น้ำเมย ขอเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ไทยเนื่องจากขาดแคลนเสบียงอาหารและสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ และตลอดเวลาที่ทำงานในเมืองเคเคปาร์คก็ถูกบังคับให้ทำงานหลอกคนไปทั่วโลก ถ้าไม่ทำก็ถูกทำร้ายร่างกาย
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวคนต่างชาติทั้งหมดนี้ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมวางกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 5 อำเภอแนวชายแดนจังหวัดตาก เพื่อป้องกันและสกัดจับกลุ่มสแกมเมอร์ทั้งที่หนีออกจากเคเคปาร์ค และเมืองชเวโก๊กโก่ ซึ่งถูกทหารเมียนมาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังบุกปราบปราบอย่างหนักแบบรายวัน
และปฏิบัติการปราบปราบทลายเมืองสแกมเมอร์ทุกแห่งในเมืองเมียวดี กำลังจะส่งผลกระทบทำให้มีคนต่างชาติที่ทำงานในศูนย์สแกมเมอร์เมืองเมียวดี ทะลักหนีตายและหนีการจับกุมของทหารเมียนมา ข้ามมายังฝั่งชายแดนจังหวัดตากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ฝ่ายไทยได้เตรียมการรับมือผลกระทบในครั้งนี้ไว้อย่างเต็มที่