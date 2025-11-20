อ.ชนบทMOUผู้ประกอบการจัดการบำบัดน้ำเสียจากเคมีย้อมไหม ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นายอำเภอชนบทเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการและร่วมลงนาม MOU โครงการจัดการน้ำเสียจากสารเคมีย้อมไหมของผู้ประกอบการ มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานการผลิตผ้าไหมของอำเภอชนบทให้มีคุณภาพและยั่งยืนมากขึ้น
วันนี้(20 พ.ย.68)ที่ห้องประชุมอำเภอชนบท จ.ขอนแก่น นายปิยพงษ์ คลังทอง นายอำเภอชนบท เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ “จัดการน้ำเสียจากสารเคมีย้อมไหมของผู้ประกอบการ และระบบจัดการน้ำเสียระดับองค์กรเครือข่าย” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผ้าไหมในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกต้อง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับมาตรฐานการผลิตผ้าไหมของอำเภอชนบทให้มีคุณภาพและยั่งยืนมากขึ้น
ในการนี้ มีนายชัชวาล ตั้งวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลชนบท หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอชนบท เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการอย่างพร้อมเพรียง สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชนในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับภูมิปัญญาการผลิตผ้าไหม
ไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ คือ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และกลุ่มผู้ประกอบการย้อมไหม เพื่อร่วมกันผลักดันมาตรการจัดการน้ำเสียให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การร่วมกันพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับชุมชน การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย
รวมถึงการติดตามผลและประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสะอาดในกระบวนการผลิตผ้าไหมของอำเภอชนบท ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมคุณภาพและขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่น
สำหรับพิธีลงนาม MOU ดังกล่าว ถือเป็นก้าวสำคัญของเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ ในการร่วมมือกันแก้ปัญหาน้ำเสียอย่างยั่งยืน และเป็นต้นแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปขยายผลในชุมชนอื่นได้ในอนาคต
โครงการนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเชิงระบบ ที่จะช่วยให้การผลิตผ้าไหมของอำเภอชนบทก้าวสู่มาตรฐานใหม่ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว