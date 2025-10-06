จ่าเอกยศสิงห์ ลงพื้นที่ครั้งแรก ปักหมุด โตโยต้า พันธมิตรคู่ไทย ดันอุตสาหกรรม ‘พึ่งพาได้'

รมช.อุตสาหกรรมเยี่ยมชมโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือรัฐ–เอกชน ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและนวัตกรรมยานยนต์อนาคต ชูโมเดล ‘อุตสาหกรรมพึ่งพาได้’ ขับเคลื่อนสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพชีวิตประชาชน
วันนี้(6 ต.ค.) จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมชมโรงงานประกอบรถยนต์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (บ้านโพธิ์) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฐานการผลิตสำคัญของโตโยต้าทั่วโลก และเป็นโรงงานต้นแบบด้านเทคโนโลยีการผลิตสีเขียว (Ecological Factory) เพื่อหารือแนวทางเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่การผลิตแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน
จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่างโตโยต้า เพื่อสร้าง ‘ระบบนิเวศทางอุตสาหกรรม’ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศ
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โตโยต้าเป็นตัวอย่างของภาคเอกชนที่ดำเนินงานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง “โตโยต้าไม่ใช่เพียงโรงงานผลิตรถยนต์ แต่คือพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งในด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคน เราอยากเห็นภาคเอกชนไทยและต่างชาติร่วมกันสร้างอนาคตที่อุตสาหกรรมเติบโตได้ แต่ไม่ทิ้งชุมชนไว้ข้างหลัง”
ระหว่างการพูดคุย จ่าเอก ยศสิงห์ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างโรงงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดการน้ำเสีย การดูแลโครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างงานให้คนในพื้นที่ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ในการร่วมมือพัฒนาชุมชนในครั้งนี้
รัฐมนตรีช่วยฯ กล่าวอีกว่าการเปิดรับความคิดเห็นจากท้องถิ่นถือเป็นหัวใจของการบริหารงานในยุคใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยจะผลักดันให้นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานทุกแห่งเป็นพื้นที่ต้นแบบของ ‘อุตสาหกรรมพึ่งพาได้’ ที่สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน
“การลงพื้นที่วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมใจระหว่างโรงงานกับชุมชน โตโยต้าคือภาพสะท้อนของอุตสาหกรรมที่เติบโตบนความเข้าใจซึ่งกันและกัน เราจะทำให้โมเดลนี้เกิดขึ้นจริงในทุกพื้นที่ของประเทศ” จ่าเอก ยศสิงห์ กล่าวทิ้งท้าย