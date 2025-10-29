รมช.มท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นางสาวศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วย นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การจัดการน้ำเสีย ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เมื่อวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น.
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ออกแบบ ก่อสร้าง โดยองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ตามข้อตกลงร่วมในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างองค์การจัดการน้ำเสีย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เริ่มบริหารจัดการ ควบคุม และดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีส่วนการบำบัดน้ำเสียอยู่ใต้ดิน มีการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อทำการบำบัดน้ำเสีย มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้พื้นที่ส่วนใต้ดินเป็นที่จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดในรูปแบบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Aquarium) รวมทั้งสามารถมองเห็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียผ่านผนังอะคริลิคแบบใส เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง และเป็นตัวอย่างของการพัฒนารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ สนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน โดยพร้อมเพรียงกัน