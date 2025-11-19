อุทาหรณ์!ฝนหนาวฉ่ำถนนลื่น รถตู้ลงเขาพลึงเข้าแพร่หมุนชนแบริเออร์หวิดสลดหมู่

แพร่ – อุบัติเหตุอุทาหรณ์ฝนหนาวตกฉ่ำทั้งคืน ถนนหนทางลื่น..รถตู้ กทม.ลงเขาพลึงมุ่งหน้าเข้าแพร่ เข้าโค้งเสียหลักหมุนพุ่งชนแบริเออร์ คนในรถ 8 ชีวิตหวีดร้องระงม โชคดีตัวรถไม่หลุดตกเขา-เจ็บ 2
วันนี้(19 พ.ย.) เมื่อเวลาประมาณ 04.30 น.เศษ หน่วยกู้ภัยเด่นชัย ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่บนทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงทางลงจากเขาพลึงเข้าแพร่ บริเวณบ้านห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ห่างจากด่านตรวจยาเสพติด สภ.ห้วยไร่ ไปทางจังหวัดอุตรดิตถ์ ราว 3 กม.
เมื่อไปถึงพบรถตู้สีขาวทะเบียน 1นญ.476 กรุงเทพมหานคร ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากฝนตกถนนลื่น รถเข้าโค้งเสียหลักหมุนแล้วพุ่งเข้าชนแบริเออร์เกาะกลางถนน หน้ารถพังเสียหาย แรงกระแทกทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง 2 คน จึงช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
รถตู้คันนี้ มีผู้โดยสารนั่งมารวม 8 คน เดินทางจากกรุงเทพมหานคร เพื่อมาเยี่ยมเพื่อนที่ ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ แต่มาประสบอุบัติเหตุเสียก่อน สาเหตุสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ เนื่องจากเส้นทางหลวงหมายเลข 11 บริเวณที่เกิดเหตุเป็นเส้นทางคดเคี้ยวบนภูเขามีฝนตกพรำๆ ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาอุณหภูมิอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส อากาศข้อนข้างเย็น และคนขับรถอาจไม่คุ้นเคยเส้นทางจึงเป็นสาเหตุให้รถเสียการทรงตัวหมุนกลางถนนขณะกำลังเข้าสู่ทางโค้ง แต่โชคดีที่รถไม่พุ่งตกลงข้างทางที่เป็นไหล่เขาจนสูญเสียมากกว่านี้
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.ห้วยไร่ ได้เข้าตรวจบันทึกที่เกิดเหตุ และหน่วยกู้ภัยเด่นชัยได้นำรถตู้ออกจากเส้นทางจราจรไปจอดไว้ที่ ด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ เพื่อรอดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป