เผยนาที ตร.ห้วยไร่ล่าเก๋งดัดแปลงขนยานรกร่วม 7 แสนเม็ด แหกด่านฯ จนมุมบนเขาพลึง 1 หนีได้อีก 1

แพร่ - ตำรวจห้วยไร่ต้องเปิดปฏิบัติการไล่ล่าสุดระทึก..เก๋งดัดแปลงขนยาเกือบ 7 แสนเม็ด ออกอาการเป็นพิรุธ พอ จนท.บอกให้เข้าจุดตรวจค้นเพิ่ม กลับฉวยโอกาสเร่งเครื่องซิ่งแหกด่านฯ ก่อนทิ้งรถหนีข้างทางแพร่-อุตรดิตถ์ สุดท้ายโดน ตร.ทางหลวงตามรวบได้ 1 ขณะหนีซุกร้านค้าบนเขาพลึง แต่คู่หูอีกรายยังไร้ร่องรอย
พ.ต.ท.ทัตเทพ โชติเดโชชัย สารวัตรใหญ่ สภ.ห้วยไร่ จ.แพร่ เปิดเผยถึงเหตุไล่ล่ารถขนยาเสพติดแหกด่านฯ ห้วยไร่ บนถนนแพร่-อุตรดิตถ์ เช้ามืดวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ว่าขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายและยาเสพติด
กระทั่งเวลาประมาณ 04.00 น.เศษ พบรถยนต์เก๋งต้องสงสัย ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กธ 3858 เพชรบูรณ์ ขับเข้าด่านฯ มาด้วยท่าทีมีพิรุธ จึงเรียกให้หยุดตรวจสอบ เบื้องต้นคนขับอ้างว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายมุ่งหน้าไปจังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่จึงให้ขับรถเข้าจุดเพื่อตรวจค้นอย่างละเอียด
แต่ทันใดนั้นคนขับกลับเร่งเครื่องขับรถหลบหนีจากจุดตรวจ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงขับรถติดตามอย่างกระชั้นชิด จนพบรถคันดังกล่าวถูกจอดทิ้งไว้บนไหล่ทางห่างจากด่านตรวจห้วยไร่ ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยเครื่องยนต์ยังสตาร์ทอยู่แต่ไม่พบคนขับรถ
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นภายในรถ พบว่ามีการดัดแปลงบริเวณด้านท้ายรถทำเป็นชั้นเหล็กครอบที่วางยางอะไหล่ และพบถุงกระสอบพร้อมกระเป๋าต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ ภายในเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) รวมจำนวน 698,000 เม็ด แบ่งเป็นยาบ้าตราประทับสีแดง 49 ก้อน + 4 มัดกระดาษสา และตราประทับสีน้ำเงิน 20 ก้อน จึงยึดของกลางทั้งหมดเพื่อนำส่งตรวจเอกซเรย์ยืนยันผลอีกครั้ง พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เพื่อขยายผลติดตามผู้กระทำความผิด
ต่อมา พ.ต.ท.สีหราช สุคันธมาลา สว.ส.ทล.6 กก.5 บก.ทล.ที่ได้รับการประสานให้ช่วยติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนี จึงได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจสกัด พร้อมส่งรถวิทยุออกสกัดตามเส้นทางที่คาดว่าน่าจะผ่าน จนล่าสุดเจ้าหน้าที่พบผู้ต้องสงสัยเป็นชายรายหนึ่งในร้านค้าจุดพักรถเขาพลึง รอยต่อแพร่-อุตรดิตถ์ สภาพไม่สวมรองเท้า ท่าทางมีพิรุธ เมื่อเข้าไปสอบถามและซักถาม สุดท้ายก็ยอมรับว่าเป็นคนขับรถคันดังกล่าว จึงจับกุมตัวไว้ได้ ทราบชื่อคือ นายเจ๊ะดาโอ๊ะ อายุ 34 ปี
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนยาบ้ามาจากชายแดนประเทศเมียนมา โดยมากันทั้งหมด 2 คน แต่อีกคนสามารถหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงควบคุมตัวผู้ต้องหามาส่งต่อให้ สภ.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ทำการสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรห้วยไร่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังต่อไป