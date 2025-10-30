ตำรวจเมืองกาฬสินธุ์ตั้งจุดตรวจวินัยจราจร รวบ 2 นักบินส่งยาบ้ากว่า 2 แสนเม็ด

กาฬสินธุ์-ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์ บูรณาการร่วมกับ กก.สส.ภ.จ.กาฬสินธุ์ ทหารฝ่ายความมั่งคง และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ตั้งจุดตรวจวินัยจราจร บนถนนสายกาฬสินธุ์-มุกดาหาร พบรถกระบะต้องสงสัย ทั้งมีพิรุธ ตรวจค้นพบยาบ้ากว่า 200,006 เม็ด พร้อมจับ 2 เอเย่นต์นักบินตะเวนส่งยาบ้าดำเนินคดีกฎหมาย
วันนี้ ( 30 ต.ค.) พ.ต.อ.วีระ หางนาค ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ โพธิรุกข์ สวป.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองกาฬสินธุ์ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ กก.สส.ภ.จ.กาฬสินธุ์ นำโดยพ.ต.อ.นพวิทย์ ดิษฐาธนาธรสิริ ผกก.สืบสวน.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร และป้องกันเหตุอาชญากรรม
ในช่วงระดมกวาดล้างอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2568 และในช่วงเปิดปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น ทำลายเครือข่ายยาเสพติด ตามนโยบาย ตำรวจภูธรภาค 4 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริเวณถนนกาฬสินธุ์- มุกดาหาร ช่วงแยกบ้านคอนเรียบ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ สามารถจับกุมนักค้ายาเสพติด ซึ่งทำหน้าที่รับจ้างลักลอบขนยาบ้า หรือที่เรียกว่า “นักบิน” พร้อมของกลางยาบ้า 200,006 เม็ด
พ.ต.อ.วีระ หางนาค ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับกก.สส.ภ.จ.กาฬสินธุ์ ฝ่ายความมั่งคง และฝ่ายปกครอง ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร และป้องกันเหตุอาชญากรรม ซึ่งอยู่ในช่วงระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกรูปแบบ ที่บริเวณถนน กาฬสินธุ์- กุฉินารายณ์ ช่วงแยกบ้านคอนเรียบ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จนกระทั่งพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแม็กซ์ สีเทา ทะเบียน จร 5088 ชลบุรี ขับมาด้วยความเร็ว
เจ้าหน้าที่จึงได้เรียกตรวจตามปกติ โดยมีนายธนากร สารจิต อายุ 23 ปี ที่อยู่ 207 ม.5 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้ขับ ซึ่งในรถยนต์พบผู้โดยสารอีกคน ชื่อนายไกรวิชญ์ สุพรม อายุ 23 ปี ที่อยู่ 75 ม.5 ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ นั่งโดยสารมาด้วยกัน จึงได้เรียกตรวจ ใบอนุญาตขับขี่ตามปกติ
ขณะเรียกตรวจทั้ง 2 แสดงอาการพิรุธ ดูลุกลี้ลุกลน และด้วยสัญชาตญาณตำรวจ จึงได้เรียกให้ลงจากรถ และได้ทำการค้นตัวไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมกับขออนุญาตตรวจค้นรถ โดยผลการตรวจค้นพบยาบ้าห่อด้วยกระดาษไขสีเหลืองจำนวน 34 ห่อ หรือ 100 ลูก บรรจุอยู่ในถุงกระสอบสีเขียวคลุมด้วยผ้าห่ม ลายการ์ตูน ซุกซ่อนอยู่บริเวณใต้เบาะฝั่งผู้โดยสาร และพบยาบ้าอีก 6 เม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส วางอยู่ที่วางแก้วด้านซ้ายฝั่งผู้โดยสาร รวมของกลางยาบ้าทั้งหมดจำนวน 200,006 เม็ด จึงคุมตัวทั้ง 2 คนไว้สอบสวน ซึ่งพล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ยังลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองอีกด้วย
จากการสอบปากคํา ผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การว่าทำหน้าที่รับจ้างลักลอบขนยาบ้า ได้รับยาบ้า 200,000 เม็ดมาจาก ต.โป่งขาม อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร เพื่อจะนําไปส่งปลายทาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ โดยจะมีผู้สั่งการมาจากประเทศเพื่อนบ้าน โทรศัพท์มาบอกจุดที่วางของ กระทั่งมาถึงด่านตรวจของสภ.เมืองกาฬสินธุ์และถูกจับได้ดังกล่าว ส่วนยาบ้าอีก 6 เม็ดเอาไว้เสพเอง
จากการตรวจปัสสาวะของผู้ต้องหายังพบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ จึงนำทั้ง 2 คน พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์ ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) โดยมีไว้ครอบครอง เพื่อจําหน่ายโดยเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน, เสพสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และเป็นผู้ขับขี่รถเสพสารเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย