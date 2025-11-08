นรข.โพนพิสัย จับ 3 หนุ่มขนยาบ้าล็อตใหญ่กว่า 1.7 ล้านเม็ด

หนองคาย-นรข.หน่วยเรือโพนพิสัย หนองคาย สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับสามหนุ่มขับรถรับยาบ้าริมโขง 1,760,000 เม็ด สารภาพเพิ่งเสพยาบ้า ก่อนมารับจ้างขนยาบ้าเข้าเมือง
วันนี้ (8 พ.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่หน่วยเรือโพนพิสัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตหนองคาย พลเรือตรีณรงค์ เอมดี ผบ.นรข. พร้อมด้วยนาวาเอกวิศิษฐ์พงศ์ เจริญวิชยเดช ผบ.นรข.เขตหนองคาย, พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย, นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคาย พร้อมด้วยกำลัง นรข. ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ศุลกากร ได้ร่วมกัน แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาชาวไทย 3 คน ของกลางยาบ้าจำนวน 1,760,000 เม็ด รถยนต์เก๋งเชฟโรเลต สีดำ ทะเบียน กค 8752 บึงกาฬ และรถยนต์กระบะอีซูซุ ทะเบียน บน 7511 เชียงราย
การตรวจยึดในครั้งนี้ พลเรือตรีณรงค์ เอมดี ผบ.นรข.ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามแม่น้ำโขง บริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างบ้านเดื่อ ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย กับ อำเภอโพนพิสัย จึงสั่งการให้ เรือเอกภาสพล สีทองเกตุ หัวหน้าหน่วยเรือโพนพิสัย สนธิกำลังหน่วยงานข้างเคียงดักซุ่ม กระทั่งเวลา 02.45 น. วันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา พบเรือกีบเพลายาว 1 ลำ ข้ามแม่น้ำโขงจากประเทศเพื่อนบ้านมาเทียบฝั่งที่ด้านหลังโรงเรียนบ้านพวก ต.บ้านเดื่อ มีชายฉกรรจ์ 2 คน นั่งมาในเรือ
ขณะเดียวกันชุดเฝ้าตรวจหน่วยเรือโพนพิสัย ได้พบบุคคลต้องสงสัย 4 คน บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงกำลังเดินเข้าไปบริเวณจุดที่เรือลำดังกล่าวจอด จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปิดระยะเข้าไปใกล้ พบผู้ต้องสงสัยแบกวัตถุต้องสงสัยขึ้นจากริมแม่น้ำโขง ขณะเดียวกันมีรถยนต์ 2 คัน มาจอดบริเวณถนนการเกษตรริมฝั่งโขง เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัว เมื่อผู้ต้องสงสัยเห็น จึงทิ้งกระสอบวัตถุต้องสงสัยไว้แล้ววิ่งหนีไปในความมืด แต่ถูกจับกุมได้ 1 คน ทราบชื่อนายไผ่ อายุ 16 ปี ชาว จ.สกลนคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยพบว่าเป็นกระเป๋าผ้ารวม 5 ใบ และกระสอบสีขาว 1 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้าอยู่เต็ม ส่วนคนขับรถยนต์รีบขับรถออกไปทันที มุ่งหน้าไปยังอำเภอโพนพิสัย ซึ่งตำรวจโพนพิสัย สามารถติดตามจับกุมรถยนต์ทั้งสองคัน ผู้ต้องสงสัย 2 คน ทราบชื่อคือนายสิทธิชัย หาริกัน อายุ 49 ปี ชาว อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี และนายเพชร สุริโย อายุ 40 ปี ชาว อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ได้ขณะขับรถพยายามหลบหนีเข้าไปยังบ้านเหล่าโพธิ์ทอง ต.บ้านโพธิ์ อ.โพนพิสัย
ตรวจสอบภายในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่ทั้งสองคนรับสารภาพว่าได้เสพยาบ้ามาก่อนจะมารับยาบ้า จึงควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและของกลางทั้งหมดมาที่หน่วยเรือโพนพิสัย ตรวจนับยาบ้าได้ประมาณ 1,760,000 เม็ด หลังจากนั้นจะได้คุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านเดื่อ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.