เปิดปากพ่อค้ากล้วยทอดอุ้มผาง ยืมตู้ทึบติดกระบะขนยา 2,600,000 เม็ด จากเชียงรายจ่อส่งย่านดอนเมืองหาทุนทำสวนมะระ

อุทัยธานี – เปิดปากพ่อค้ากล้วยทอดอุ้มผาง ลูก 3 ยืมตู้ทึบติดกระบะรับงานขนย้าจากเชียงรายรอยต่อพะเยา 2,600,000 เม็ด จ่อส่งเครือข่ายย่านดอนเมือง แต่จนมุมเจอ ตร.สว่างอารมณ์-ตร.ทัพทัน ไล่สกัดจับ อ้างทำเป็นครั้งแรก แค่อยากหาเงินต่อทุนทำสวนมะระหวาน
วันนี้(23 ส.ค.68) พ.ต.อ.ภูมิรพี ผลาภูมิ ผกก.สภ.ทัพทัน เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สว่างอารมณ์ และ สภ.ทัพทัน สกัดจับผู้ต้องหาขับรถกระบะติดตู้ทึบขนยาบ้า 2,600,000 เม็ด เมื่อบ่ายวานนี้ หลังได้รับแจ้งจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร ให้เฝ้าระวังขบวนรถยนต์ต้องสงสัยกำลังลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมาย จากโซนภาคเหนือ ผ่านเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบจึงได้วางแผนสกัดจับกุม
ต่อมาขณะที่ สภ.สว่างอารมณ์ กำลังตั้งจุดสกัด เจ้าหน้าที่สายตรวจ ได้สังเกตเห็นขบวนรถเชื่อว่าเป็นรถต้องสงสัยจำนวน 3 คัน ตามที่ได้รับแจ้ง จึงได้ขับรถออกติดตาม จนสามารถสกัดจับรถยนต์กระบะบรรทุกสีบรอนซ์เงิน คันหมายเลขทะเบียน บต 5883 ตาก ได้ที่บริเวณถนนสายสว่างอารมณ์-ทัพทัน บ้านหนองกระดี่ ม.3 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ตรวจค้นภายในตู้ทึบท้ายกระบะบรรทุกพบของกลางยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ จึงจับกุมผู้ต้องหา ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ จำนวน 1 ราย พร้อมด้วยของกลางยาบ้า จำนวน 13 กระสอบ รวมยาบ้า 2,600,000 เม็ด
วันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัว นายเดชา อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาชาวตำบลโมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก นำชี้รถยนต์ของกลาง เพื่อประกอบคำรับสารภาพเพิ่มเติม ซึ่งทางนายนายเดชาเปิดเผยว่ามีอาชีพขายกล้วยทอดตามตลาดนัดต่างๆในจังหวัดตาก แต่ขายไม่ดีจึงติดต่อเพื่อนบอกว่าอยากหาเงินไปทำสวนมะระหวานเพราะไม่มีทุนเลย มีเงินติดตัวแค่ 200 บาท จากนั้นเพื่อนก็แนะนำโดยให้ไปรับจ้างขนยาบ้ามาจากจังหวัดเชียงราย และให้นำไปส่งบริเวณดอนเมือง กรุงเทพมหานคร แต่ไม่รู้ว่าผู้มารับยาบ้านต่อนั้นคือใครและไม่ระบุสถานที่ พอไปถึงจะมีคนโทรมาติดต่อมา
นายเดชา ผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นครั้งแรกที่เคยขนยาบ้า และจุดที่รับยาบ้ามาก็คือ จ.เชียงราย รอยต่อพะเยา โดยมากัน 3 คัน คันหนึ่งมีหน้าที่นำทางและอีกคันประกบด้านหลัง ซึ่งหากใช้เส้นทางหลักจะอันตรายเกินไปเพราะมีด่านตรวจยาเสพติด อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ก็เลยหลบเลี่ยงเส้นทางมายังจังหวัดอุทัยธานี
“ระหว่างที่ขับรถมาก็เจอด่าน แต่ก็ไม่ได้ตรวจค้นรถเลย พอมาถึงยังบริเวณถนนสายสว่างอารมณ์-ทัพทัน บ้านหนองกระดี่ ม.3 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี ก็ถูกสกัดจับ”
ผู้ต้องหายอบรับว่าตำรวจที่นี่(อุทัยธานี)เก่งมากและยอมรับสารภาพทุกข้อหา โดยก่อนนี้คิดว่าจะขนยาบ้าครั้งนี้แล้วก็จะเลิกไปเพราะได้ทุนทำสวนมะระหวานแล้ว แค่อยากจะต่อชีวิตให้เดินต่อไปได้เท่านั้นเอง แต่มาพลาดถูกจับเสียก่อนก็เลยทำใจยอมรับไปและปรกติแล้วรถยนต์นั้นจะไม่ติดตู้ทึบแบบนี้พอรู้ว่าจะขนยาบ้าจึงขอยืมมาจากเพื่อนเพื่อหวังตบตาตำรวจเวลาขน
“ตอนนี้ภรรยารู้เรื่องตนโดนจับแล้ว ห่วงแต่ลูกชาย 2 คนและผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ด้วย”
พ.ต.อ.ภูมิรพี กล่าวว่า ผู้ต้องหาใช้เส้นทางลาดยาว จ.นครสวรรค์ ผ่านมายังอำเภอทัพทัน และทางสายได้รายงานมาจึงได้ทำการตั้งด่านตรวจสกัดและได้ตัวผู้ต้องหามา ส่วนรถยนต์อีกสองคันนั้นถูกจับได้แล้วที่ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ และกำลังจะรับรถมาเพื่อประกอบคดีเพิ่ม แต่ผู้ต้องหาหนีไป และอยู่ระหว่างติดตามตัวมาทำเดินคดีและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป
ส่วนนายเดชา ผู้ต้องหา อายุ 40 ปี ถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยกระทำเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมายก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ