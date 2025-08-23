เกือบหลุดถึงกรุงแล้ว!ตร.อุทัยธานี ไล่สกัดกระบะตู้ทึบทะเบียนตาก ขนยานรก 2,600,000 เม็ด ล่ารถนำ/ติดตามอีก 2

อุทัยธานี – หลุดไปถึงอุทัยธานี เกือบล่องถึงปลายทางแล้ว..ตำรวจภาค 6 ประสาน ตร.สว่างอารมณ์-สภ.ทัพทัน ดักสกัด ก่อนไล่จับกระบะติดตู้ทึบทะเบียนตาก ขนยานรก 13 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 2,600,000 เม็ด ล่องส่งเครือข่ายกลางวันแสกๆ ขณะที่รถต้องสงสัยร่วมติดตาม/นำเส้นทางอีก 2 คัน หลุดไปได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สว่างอารมณ์ และ สภ.ทัพทัน ได้รับแจ้งจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ให้เฝ้าระวังขบวนรถยนต์ต้องสงสัยกำลังลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมาย จากโซนภาคเหนือ ผ่านเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่ 22 ส.ค.68 จึงได้วางแผนสกัดจับกุม ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบช.ภ.6 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และ พล.ต.ต.ชัยรพ จุณณวัตต์ ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ตามโครงการ No Drugs No Dealers
ต่อมาขณะตำรวจ สภ.สว่างอารมณ์ กำลังตั้งจุดสกัด เจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.สว่างอารมณ์ ได้สังเกตเห็นขบวนรถน่าสงสัยจำนวน 3 คัน ตามที่ได้รับแจ้ง จึงได้ขับรถออกติดตาม จนสามารถสกัดจับรถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อ Toyota รุ่น Vigo สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน บต 5883 ตาก ได้ที่บริเวณถนนสายสว่างอารมณ์-ทัพทัน บ้านหนองกระดี่ ม.3 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ตรวจค้นภายในตู้ทึบท้ายกระบะบรรทุกพบของกลางยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ จึงจับกุมผู้ต้องหา ตาม พรบ.ยาเสพติดฯ จำนวน 1 ราย พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้า จำนวน 13 กระสอบ รวมยาบ้า 2,600,000 เม็ด
โดยกล่าวหาว่า " ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยกระทำเพื่อการค้าโดยผิดกฎหมายก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ” ส่วนรถยนต์ อีก 2 คัน ทราบภายหลังว่าเป็นรถติดตามได้ขับหลบหนีไป ซึ่งได้มีการประสานหน่วยใกล้เคียงติดตามค้นหาและจับกุมด้วย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พงส. สภ.ทัพทัน และสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติด มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป