สลด!ครูพละถูกรถตู้ราชการชนตกเหวเขาพลึงดับต่อหน้าเด็กนักเรียน คนหวั่นถูกเบี่ยงเบนคดี

แพร่ – คนวิจารณ์กระหึ่ม กังวลรูปคดีถูกบิดเบือน..หลังเกิดเหตุสลด ครูพละพาเด็ก นร.ร่วมแข่งกีฬาเชียงใหม่ ขากลับ 6 ล้อครัชหมดกลัวศิษย์เป็นอันตราย จอดรถข้างทางขาล่อง ก่อนข้ามฝั่งหาสัญญาณโทร.แจ้ง ผอ.จัดรถมารับ ถูกรถตู้ราชการกระทรวงเกษตรฯขึ้นเขาพลึง เสียหลักชนร่างกระเด็นตกเหวดับต่อหน้านักเรียน
เกิดอุบัติเหตุสุดสลดขึ้นที่ปากทางเข้าบ้านเขาพลึง ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ เมื่อรถตู้ทะเบียน ฮล 1288 กทม.เดินทางขาขึ้นเกิดเสียหลักชนนายคะนอง ทองคำสุก อายุ 53 ปี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ซึ่งเป็นครูพลศึกษา โค้ชนักกีฬา เสียชีวิตเมื่อเย็นวันที่ 31 ส.ค.68 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ครูคะนอง ได้นำเด็กนักเรียนไปแข่งขันฟุตบอลที่ จ.เชียงใหม่ กำลังเดินทางกลับ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยรถโรงเรียนที่บรรทุกนักเรียนเป็นรถหกล้อสีขาวมีหลังคาทะเบียน 40-0267 เพชรบูรณ์ แต่เครื่องยนต์เกิดขัดข้อง ครัชหมดทำให้เดินทางต่อไม่ได้เกรงว่าจะเกิดอันตรายจึงหยุดรถที่ปากทางเข้าบ้านเขาพลึงในช่องจราจรขาล่องไปจ.อุตรดิตถ์
ระหว่างนั้นครูคะนองได้นั่งอยู่ที่แบริเออร์ด้านขาขึ้นเนื่องจากเป็นจุดที่มีสัญญาโทรศัพท์ชัด เพื่อใช้โทรศัพท์ติดต่อโรงเรียนให้หารถมารับนักเรียนและนำรถไปซ่อม ขณะเดียวกันรถตู้คันดังกล่าวทราบว่าเป็นรถราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางขาขึ้น เกิดเสียหลักแฉลบเข้าชนครูที่กำลังติดต่อหาคนมาช่วยรับนักเรียนกลับ อ.หล่มสัก ทำให้ครูคะนองถูกชนกระเด็นตกเหวเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุ สมาคมกู้ภัยเด่นชัย ได้ไปยังที่เกิดเหตุ พบผู้เสียชีวิตกระเด็นตกเหวลึก ไม่ทราบจุดแน่นอนต้องทำการค้นหานานกว่า 30 นาที จึงพบและช่วยกันนำร่างครูคะนอง ขึ้นมาบนถนนได้สำเร็จ
จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่า รถนักเรียนจอดเสียอยู่ในช่วงบ่ายครูกำลังประสานงานให้โรงเรียนนำรถตู้มารับ โดยมีการสื่อสารกับ ผอ.โรงเรียนเวลา 16.50 น.ซึ่งผอ.โรงเรียนได้จัดรถตู้เดินทางมารับนักเรียนตามคำขอของครูคะนอง แต่พอถึงเวลา 17.00 น. ครูคะนองกลับถูกรถยนต์ตู้สีขาวของกระทรวงเกษตรฯ ที่เสียหลักพุ่งเข้าชนครูจนถึงแก่ความตาย
เหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะเป็นคดีแล้ว แต่หลายคนเป็นห่วงว่าครูจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะคู่กรณีเป็นรถราชการ จนมีการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านทางเฟซบุ๊กกันอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยไร่ จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดก่อนที่ปัญหาจะบานปลายออกไป โดยเฉพาะรถตู้คันดังกล่าวแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเป็นของหน่วยราชการซึ่งใช้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่อะไร และได้นำรถออกมาอย่างถูกต้องหรือไม่ ผู้ขับขี่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ เพราะในวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ชัดเจน