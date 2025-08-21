40 กว่าชีวิตหวีดร้องระงม!รถบัสนักเรียนเตรียมอุดมฯพิษณุโลก ตกร่องถนนอุตรดิตถ์หวิดคว่ำ

อุตรดิตถ์ - เกิดอุบัติเหตุหวิดสลดหมู่ 40 ชีวิตหวีดร้องกันระงม..รถบัสนำ นร.40 คน-ครูอีก 3 จากโรงเรียนเตรียมอุดมฯพิษณุโลก มุ่งหน้าไปพะเยา เสียหลักตกร่องกลางถนนอุตรดิตถ์ ทล.11 โชคดีแค่เจ็บเล็กน้อย 2 ราย
วันนี้(21 ส.ค.68) ศูนย์วิทยุ สภ.ตรอน แจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุหมู่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 11 ฝั่งขาขึ้น สายตรวจน้ำอ่าง ก่อนถึงแยกบ้านไร่ หมู่ที่ 10 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ก่อนมีการประสายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังออกตรวจสอบช่วยเหลือ
จุดเกิดเหตุพบรถยนต์บัส สีส้ม ทะเบียน 30-0429 พิษณุโลก เป็นรถบัสนำนักเรียน 40 คน ครูอีก 3 คน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือพิษณุโลก กำลังเดินทางไปจังหวัดพะเยา เสียหลักตกร่องถนนลงข้างทาง โชคดีมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เพียง 2 ราย กู้ชีพน้ำอ่างนำคนเจ็บปฐมพยาบาลเบื้งต้นแล้ว
ขณะที่สายตรวจน้ำอ่างดำเนินการอำนวยความสะดวกทางการจราจร ตรวจค้นสิ่งผิดกฏหมายในรถที่เกิดอุบัติเหตุคันดังกล่าวไม่พบสิ่งผิดกฏหมายใดๆ