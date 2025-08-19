ลาก่อนไม้งามริมทาง 304 ช่วงราชสาส์น-พนมสารคาม หลังกรมทางหลวง เริ่มขยายถนนช่วงสุดท้ายเป็น 7 เลน

ฉะเชิงเทรา – กรมทางหลวง เริ่มดำเนินโครงการขยายถนน 304 ช่วงตอนราชสาส์น-พนมสารคาม หรือจากสามแยกหนองปลาตะเพียนไปยังหน้าวัดโพธิ์ใหญ่ จาก 4 ช่องจราจรเป็น 7 ช่องจราจร ทำคนใช้ทางผ่านรู้สึกเหงาหงอย หลังไม้ใหญ่ที่เคยผลิดอกสะพรั่งช่วงหน้าหนาว ถูกโค่นเกือบหมด
วันนี้ ( 19 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างขยายเส้นทางถนน 304 ช่วงตอนสามแยกหนองปลาตะเพียน ที่เริ่มต้นจาก ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า ผ่านพื้นที่ ต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น ไปยัง ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อขยายเส้นทางส่วนที่เหลือ ซึ่งถือเป็นจุดสุดท้ายในเขตพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ที่จะต้องขยายช่องทางจราจรจาก 4 ช่อง เป็น 7 ช่องหลังเส้นทางในจุดอื่นๆ บนถนนสาย 304 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายเส้นทางไปแล้วทั้งหมด
รวมถึงเส้นทางจากเขตมีนบุรี กทม. ไปจนถึง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม ก่อนมุ่งหน้าต่อไปยังในเขต จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว
โดยส่วนที่เหลือมีระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรจากบริเวณหลัก กม.ที่ 93+800 ไปถึงยังหลัก กม.ที่ 102+500 ตามสัญญาโครงการจาก 3 บริษัท ซึ่งแบ่งโครงการก่อสร้างเป็น 3 ช่วงตอน
ประกอบด้วยตอนที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างโดยกิจการร่วมค้าพีซีอี จากหลัก กม.ที่ 93+800 ไปยัง กม.ที่ 96+900 รวมระยะทาง 3.1 กม. ด้วยวงเงินตามสัญญา 891,689,500 บาท
ตอนที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัทพรรณวรกิจก่อสร้างและขนส่งจำกัด จากหลัก กม.ที่ 96+900 ไปยัง กม.ที่ 99+900 รวมระยะทาง 3 กม. ด้วยวงเงินตามสัญญา 871,667,600 บาท
และตอนที่ 3 ดำเนินการก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ จากหลัก กม.ที่ 99+900 ไปยัง กม.ที่ 102+500 รวมระยะทาง 2.6 กม. ด้วยวงเงินตามสัญญา 712,999,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้รับเหมาได้ทำการตัดโค่นไม้ยืนต้นดอกสวยงามริมทางทั้ง ต้นตะแบก เสลา และต้นชัยพฤกษ์ ตลอดแนวทั้ง 2 ข้างทางออกทั้งหมด ซึ่งจะทำให้ไม้ดอกสีสันสวยงามที่เคยผลิดอกออกช่อในช่วงปลายฤดูหนาวก่อนเข้าสู่ฤดูร้อน ระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค. ของทุกปีทั้งสีม่วงสดใส สีชมพู สีขาวและแซมด้วยสีเหลือง อาจไม่มีให้เห็นอีกต่อไปสร้างความเสียดายให้กับผู้ที่เคยใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าวเป็นอย่างมาก
แต่อย่างไรก็ตาม ไม้สวยงามเหล่านี้ก็อาจจะยังพอมีให้เห็นอยู่บ้างบริเวณร่องกลางถนน ซึ่งก็คาดว่าน่าจะช่วยสร้างความสวยงามระหว่างการเดินทางให้ได้บ้างไม่มากก็น้อย