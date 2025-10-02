ชาวชุมชนอพยพริมถนนขอไฟส่องสว่างป้องกันเกิดอุบัติเหตุ อพยพหนีน้ำแล้ว 217 ครอบครัว

หนองคาย - จังหวัดหนองคายพร้อมแล้ว ต้อนรับนักท่องเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมในงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ไฮไลต์ 2 อำเภอหลัก ทั้งโพนพิสัยและรัตนวาปี เตรียมกระทบไหล่นางเอกเดนิส จากธี่หยด นำรำบวงสรวง คาดนักท่องเที่ยวหลักแสนคนแน่นริมโขง
ชาวชุมชนวัดบูรพา 2 ซึ่งตั้งอยู่ติดแม่น้ำมูล ต้องเริ่มอพยพข้าวของเครื่องใช้เข้าพักอาศัยในเต็นท์ที่เทศบาลนครอุบลราชธานี มากางให้พักอาศัยอยู่ริมถนนบูรพาใน ซึ่งเป็นถนนเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองไปอำเภอวารินชำราบ ซึ่งมีการจราจรคับคั่งตลอดทั้งวัน เพื่อจะได้อยู่ใกล้บ้าน สะดวกในการเข้าดูแลทรัพย์สินในช่วงกลางวัน
นายจีรวัฒน์ ภาคี ชาวชุมชนวัดบูรพา 2 เล่าว่า แม่น้ำมูลสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่หยุด ชาวบ้านต้องเริ่มอพยพ เพราะพักอาศัยไม่ได้แล้ว เลยต้องขนย้ายข้าวของมาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เทศบาลจัดให้อยู่กันเต็นท์ละ 2 ครอบครัว
สิ่งที่อยากได้ตอนนี้ คือไฟฟ้าส่องสว่างแผงกั้นแบริเออร์ ที่ใช้ป้องกันไม่ให้รถที่วิ่งไปมาชนเต็นท์ที่พักอาศัยของผู้อพยพ เพราะเมื่อคืนมีรถวิ่งมาชนแบริเออร์หลายคัน เนื่องจากขับเร็วและไม่มีสัญญาณแจ้งเตือน พร้อมทั้งเป็นถนนที่มีรถใช้ทางเส้นทางตลอดทั้งวัน
ส่วนระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยวันนี้ มีระดับน้ำสูงกว่า 8 เมตร ทำให้มีน้ำล้นตลิ่งสูงกว่า 1 เมตร
สำหรับพื้นที่ถูกน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มี 12 ชุมชน มีบ้านถูกน้ำท่วม 360 หลัง ผู้ได้รับความเดือดร้อน 1,420 คน ต้องอพยพแล้ว 217 ครอบครัว จำนวน 810 คน