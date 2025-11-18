(คลิป)อำเภอพิบูลฯ จัดกิจกรรมรำลึกถึงพระพันปีหลวงที่เสด็จเยี่ยมเมื่อ 70 ปีก่อน

อุบลราชธานี-ประชาชนชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวง ที่เสด็จเยี่ยมพสกนิกรเมื่อ 70 ปีก่อนที่ลานแก่งสะพือ
ที่บริเวณแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการแก่งสะพือดินแดนแห่งความทรงจำ” เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เมื่อ 70 ปีก่อน ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานี ณ แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร
ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งนิทรรศการประวัติศาสตร์ ภาพถ่ายพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ ในการเสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่หาชมได้ยาก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี และสืบสานเรื่องราวแห่งความทรงจำอันทรงคุณค่านี้ร่วมกัน
นางกัญณฐา สุวรรณกูฏ ชาวบ้านอำเภอพิบูลมังสาหาร กล่าวว่ารู้สึกปราบปลื้มใจที่ทั้ง 2 พระองค์เสด็จเยี่ยมชาวอำเภอพิบูลเมื่อ 70 ปีก่อน ไปที่ไหนถ้ามีคนมาถามเป็นชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร ต้องถามว่าในหลวงเสด็จไปที่พิบูลมั้ย ก็จะต้องว่าไป และทรงลงพระนามไว้ในแผ่นหินที่เป็นศิลาจากรึกให้ดูที่แก่งสะพือถึงวันนี้
การเสด็จสวรรคตทำให้ชาวอำเภอพิบูลมังสาหารรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จเยี่ยมในครั้งนั้น