รมช.กลาโหมอิตาลี เดินทางมาถวายราชสักการะถวายความอาลัย “พระพันปีหลวง”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอิตาลี และคณะ เดินทางมาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2568 ) เวลา 15.49 น. นายมัตเตโอ เปเรโก ดี เครมนาโก (Mr Matteo Peregodi Cremnago) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐอิตาลี และคณะ เดินทางมาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กับลงนามแสดงความอาลัย ณ ห้องอาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 พระบรมมหาราชวัง
ประเทศไทยและอิตาลีมีความสัมพันธ์ของสถาบันกษัตริย์ที่มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ในอดีต สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งยังทรงมีบทบาทสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
โดยเมื่อระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2503 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเยือนยุโรป และเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิตาลี และนครรัฐวาติกัน ซึ่งถือเป็นครั้งสำคัญ เป็นการยกระดับประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับในระดับนานาชาติ