ชุมชนไทยในมหานครนิวยอร์กร่วมกับชุมชนนานาชาติจัดพิธีรำลึกและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวง

เมื่อปี พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก
เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปีแห่งเหตุการณ์สำคัญนี้ ชุมชนชาวไทยในมหานครนิวยอร์ก ร่วมกับชุมชนนานาชาติได้จัดพิธีรำลึกและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ณ ถนน ลิตเติ้ลไทยแลนด์เวย์ (Little Thailand Way) เขตวูดไซด์ มหานครนิวยอร์ก
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสตีเว่น รากา (Steven Raga) สมาชิกสภาผู้แทนรัฐนิวยอร์ก กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากชุมชนเกาหลี ชุมชนจากประเทศในทวีปอเมริกาใต้ และสมาคมนานาชาติที่มาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวง