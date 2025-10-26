xs
ชาวไทยในนิวยอร์กน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชาวไทยในมหานครนิวยอร์กน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ชุมชนชาวไทยในย่านควีนส์ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ Little Thailand Way ถนนวูดไซด์ (Woodside Avenue)

ในงานดังกล่าว ชาวไทยได้ร่วมกันทำกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี และถ่ายภาพร่วมกันในบรรยากาศอบอุ่น เปี่ยมด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงอุทิศพระวรกายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วประเทศ ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความเสียสละ ความเมตตา และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้แผ่นดินไทย “อยู่ดี มีสุข” ตามพระราชปณิธานตราบนิจนิรันดร์







