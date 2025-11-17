นครพนมจัดพิธีแสดงความอาลัยและแปรอักษรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพันปีหลวง

นครพนม - จังหวัดนครพนมจัดพิธีแสดงความอาลัยและแปรอักษรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนักเรียน ร.ร.นครพนมวิทยาลัยเกือบ 2,500 คนเข้าร่วมแปรอักษร
วันนี้ (17 พ.ย.) ที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม จัดพิธีแสดงความอาลัยและกิจกรรมแปรอักษรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง
ในการนี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคมร่วมกันจัดกิจกรรมแปรอักษรเป็นพระนามาภิไธยย่อ “ส.ก.” และ “สพม.นครพนม” โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 2,413 คน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์