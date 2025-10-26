สมุทรปราการ – พสกนิกรสมุทรปราการพร้อมใจถวายน้ำสรงพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ วัดบางพลีใหญ่ พระอารามหลวง บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกอาดูรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันนี้ ( 26 ต.ค.) พสกนิกรชาวจังหวัดสมุทรปราการ และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างพร้อมใจเข้าร่วมในพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดบางพลีใหญ่ พระอารามหลวง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ภายในพิธีมี นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นำคณะเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเข้าร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัย โดยมีประชาชนแต่งกายชุดสุภาพสีดำ ร่วมต่อแถวถวายน้ำสรงพระบรมศพอย่างสงบเรียบร้อย ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าและความอาลัยอันล้นพ้น
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างร่วมกันถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวคำถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย และทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วประเทศ