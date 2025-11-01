ชาวนาคูน้อมรำลึก “พระพันปีหลวง” เสด็จเยี่ยมกาฬสินธุ์แห่งแรก ณ “สนามบินเสรีไทย”

กาฬสินธุ์-ชาวอำเภอนาคู น้อมรำลึกถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการตามรอยเสด็จ ที่สนามบินเสรีไทย เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมพสกนิกรที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2519
วันนี้ (1 พ.ย.) ที่บริเวณสนามบินเสรีไทย บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน บ้านนาคู ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ชาวอำเภอนาคู ได้ร่วมกันแต่งกายในชุดไว้ทุกข์พื้นเมือง ถือพระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เดินเท้าเข้ามาบริเวณสนามบินเสรีไทย ที่เป็นจุดประวัติศาสตร์แห่งแรก ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนิน กับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เยี่ยมพสกนิกรจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2519 พร้อมกับก้มกราบและมองไปยังท้องฟ้า น้อมรำลึกถึงพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคปเตอร์มาลงตรงสนามบินเสรีไทยแห่งนี้
นางดอกแก้ว รัชโพธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้ง ชาวอำเภอนาคู จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าในช่วงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ครั้งนั้น ในช่วงนั้นตนเป็นครูได้มาร่วมรำถวายพระองค์ การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นพระองค์ท่านยังได้มาแจกชุดนักเรียน สมุดนักเรียน ขนม ให้กับเด็กๆที่มาร่วมรับเสด็จ
ภาพที่ติดตาไม่เคยลืมคือการที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร ไม่รังเกียจไม่ถือตัว แม้กระทั่งการที่พสกนิกรได้นำผ้าไปรองพื้นรับเสด็จให้ท่านเดินเหยียบ พระองค์ท่านก็ไม่เหยียบแต่ได้คุกเข่าลงต่อหน้าพสกนิกร จากนั้นก็ใช้เข่าเดินเข่า เยี่ยมพสกนิกรของพระองค์
“การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้น พระองค์ทรงเดินทางมาโดยเฮลิคอปเตอร์ และได้บินมาลงตรงสนามบินเสรีไทย ที่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้คือ ต.นาคู ขึ้นกับ อ.เขาวง ในช่วงปี 2519 จะมีแคมป์ทหารดูแล การเสด็จครั้งนั้นทำให้เกิดการพัฒนา จากตำบลที่แห้งแล้ง พื้นดินแห้งแล้งขาดแคลนน้ำ ก็มีการขุดแหล่งน้ำหนองมะโนและมีการทำถนนเชื่อมต่อจนมีการพัฒนามาถึงปัจจุบัน” นางดอกแก้ว กล่าว
เมื่อพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่ภาพจำที่พระองค์มาเยี่ยมพสกนิกรในครั้งนั้น คือความมีพระเมตตา ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ท่าน ทำให้ทุกคนจะจดจำพระองค์อย่างไม่เคยลืมเลือน จึงได้มาร่วมกันเดินตามรอยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงการแสดงอาลัยแด่พระองค์ท่าน