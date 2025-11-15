เปิดปาก “จะมู สว่าง-ผอ.ทรานเอเชียฯ”คนดังแม่สอด โดนอเมริกาขึ้นบัญชีดำพันแก๊งสแกมเมอร์พม่า

ตาก - เปิดปาก “หมอจีน-จะมู สว่าง”-ผอ.ทรานส์-เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งกรุ๊ป(ไทยแลนด์) หลังโดนอเมริกาขึ้นแบล็คลิสต์ เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์เมียนมา คู่กับกลุ่ม DKBA บอกอยู่แม่สอดมา 36 ปีค้าส่งเสื้อผ้าเข้าพม่า-เคยทำท่าข้ามฯแต่ขาดทุน-เลิกแล้ว
กรณีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ออกมาเปิดเผยข้อมูลขึ้นแบล็คลิสต์บริษัท-บุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ-หลอกลวงออนไลน์ สแกมเมอร์-แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยมีชื่อบุคคลสัญชาติไทย และบริษัทในไทย ถูกระบุในรายงานข่าวด้วย
คือ นายจะมู สว่าง หรือ “หมอจีน” นักธุรกิจที่ทำธุรกิจทั้งในไทย–เมียนมา–จีน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริษัท ทรานส์-เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งถูกสหรัฐขึ้นบัญชีคว่ำบาตรจากข้อกล่าวหาเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมจีน และร่วมมือกับ DKBA รวมถึงกลุ่มติดอาวุธอื่น ๆ ในการพัฒนา scam centers
ล่าสุดนายจะมู สว่าง หรือ “หมอจีน” กล่าวว่า สมัยก่อนตนเองไปเช่าท่าขนส่งสินค้า เพื่อให้ลูกค้าส่งสินค้าไปประเทศเมียนมา แต่ทำไม่เป็นจึงขาดทุน และเสียหายสุดท้ายยกเลิกไป เมื่อประมาณปี 2021 หรือ 7 ปีแล้ว ซึ่งที่ทำมานั้นก็มีการเสียภาษีถูกต้อง ท่าข้ามที่ทำได้ขออนุญาตถูกต้องในพื้นที่ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด
ส่วนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง ยืนยันตนไม่มีความผิดอะไร เหมือนกับถูกใส่ร้าย แต่แม้ถูกกล่าวหา ตนก็ไม่สามารถทำอะไรฝ่ายที่กล่าวหาได้ “ผมอยู่ที่ อ.แม่สอด มานาน 36 ปี ทำอาชีพขายส่งเสื้อผ้าไปฝั่งเมียนมา และขณะนี้อายุมากแล้วไม่ได้ทำอะไร“
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้ตรวจสอบไปยังสภ.แม่สอด ทราบว่า ทางตำรวจยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ เพราะเป็นเพียงข่าว และไม่มีคำสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการใดๆ
ขณะที่กองทัพพม่า พร้อมกองกำลัพิทักษ์ชายแดน กะเหรี่ยง BGF ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทลายรังแก๊งสแกมเมอร์เคเคปาร์ค บ้านเอจี่เหมี่ยง ชานเมืองเมียวดีทิศใต้ ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ได้ชื่อเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางขบวนการหลอกลวงออนไลน์ชายแดนเมียวดี อย่างต่อเนื่อง มีการวางระเบิดอาคารสำนักงานที่เชื่อว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ไปมากกว่า 100 จุด ล่าสุดเมื่อ 14 พ.ย.ก็มีการทำลายตึกที่ติดกับแม่น้ำเมยที่เป็นเส้นพรมแดนไทย-เมียนมา