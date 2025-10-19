ต้องถึงมือโซล!เกาหลีใต้เตรียมให้รายชื่อกัมพูชา บีบแบล็คลิสต์-แบนผู้ต้องสงสัยบงการสแกมออนไลน์

เกาหลีใต้สัญญาจะมอบรายชื่อพวกผู้ต้องสงสัยบงการสแกมออนไลน์แก่กระทรวงมหาดไทยกัมพูชา สำหรับความเป็นไปได้ที่จะขึ้นบัญชีดำและแบนห้ามเข้าประเทศต่อไป ตามรายงานของแคมโบเดียเนสส์ สื่อมวลชนเขมร
คำสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการพบปะกันระหว่าง คิม จินา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่ 2 ของเกาหลีใต้ และ ซาร์ สุขะ รัฐมนตรีมหาดไทยกัมพูชา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ในขณะที่ทั้ง 2 ประเทศ หาทางยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามสแกมออนไลน์
การเดินทางเยือนครั้งนี้มีท่ามกลางความกังวลของประชาชน ตามหลังเหตุเสียชีวิตอย่างน่าสลดของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้รายหนึ่ง และมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ สำหรับรับประกันความปลอดภัยของชาวเกาหลีใต้ในต่างแดน
สุขะ ซึ่งนั่งควบรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่ง บอกว่าฝ่ายกัมพูชาจะเตรียมการแบล็คลิสต์, แบนบุคคลที่มีรายชื่อจากการเดินทางเข้าประเทศ และสั่้งการให้เจ้าหน้าที่กุมคนเหล่านั้นในทันที ณ บริเวณจุดผ่านแดนทั้งหมด
ทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วม แบบเดียวกับที่กัมพูชาจัดตั้งร่วมกับประเทศอื่นๆ เพื่อยกระดับควาพยายามต่อสู้กับสแกมเมอร์ออนไลน์ นอกจากนี้แล้ว จินา ยังได้รับปากว่าเกาหลีใต้จะสนับสนุนการฝึกฝน การเสริมสร้างศักยภาพ แบ่งปันข้อมุลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญของกัมพูชา
เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชน ทั้ง 2 ประเทศ มีแผนยกระดับรณรงค์ด้านการศึกษาให้เข้มข้นขึ้น และสนับสนุนประเทศอื่นๆให้เดินหน้าความร่วมมือในการจัดการกับประเด็นนี้
สุขะ ให้คำจำกัดความการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ ว่าเป็นต้นแบบความร่วมมือในทางปฏิบัติ จัดการกับความท้าทายต่างๆนานาร่วมกัน เน้นย้ำว่าการต่อสู้กับสแกมออนไลน์ เป็นประโยชน์กับทั้งชาวเกาหลีใต้และชาวกัมพูชา
เขาเน้นย้ำว่าคำมั่นสัญญาของกัมพูชา ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยการควบคุมตัวอาชญากร ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ดำเนินคดีพวกเขาในศาล ดำเนินการเนรเทศ และส่งตัวพวกเขากลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอน
สุขะ กล่าวต่อว่ากัมพูชากระตือรือร้นแบ่งปันข้อมูลเครือข่ายสแกมและปฏิบัติการฟอกเงิน กับคู่หูทั้งในภูมิภาคและนานาชาติ แต่เสียใจที่บางประเทศและบางองค์กร เพิกเฉยต่อความพยายามเหล่านี้ แถมยังมากล่าวโทษกัมพูชา
นอกจากนี้แล้ว สุขะ ยังแสดงความหวังว่า จินา จะถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความพยายามของกัมพูชา แก่พวกผู้นำเกาหลีใต้ สื่อมวลชนและประชาชนเกาหลีใต้
ในถ้อยแถลงของกรมตรวจคนเข้าเมืองของกัมพูชาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ระบุว่ากัมพูชาได้ส่งตัวาวเกาหลีใต้ที่ละเมิดกฎหมายกัมพูชากลับประเทศ 64 ราย ในนั้นเป็นผู้หญิง 5 คน และในนั้น 59 คน เกี่ยวข้องกับสแกมออนไลน์
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)