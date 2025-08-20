สป.จีน รับตัวหัวโจก-พนง.แก๊งคอลฯจากเมียนมาข้ามเข้าแม่สอดบินกลับอีกเกือบ 100 ราย

ตาก - รองอธิบดีสำนักงานสืบสวนอาชญากรรม กรมความมั่นคงฯ สป.จีน ข้ามแดนเข้าพม่า รับตัวผู้ต้องหาระดับคีย์แมนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 14 ราย-ระดับพนักงานอีก 80 จากฝ่ายเมียนมา คุมตัวข้ามแดนขึ้นเครื่องจากแม่สอดบินกลับจีนทันที เผยหัวโจกแต่ละรายมีเงินเป็น100 ล้าน
วันนี้(20 ส.ค. 68) นายเฉิน เจี้ยนเฟิง รองอธิบดีสำนักงานสืบสวนอาชญากรรม กรมความมั่นคงสาธารณะ พร้อมคณะผู้แทนกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (Ministry of Public Security : MPS) สป.จีน และตัวแทนสถานทูตจีนได้เดินทางไปที่จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
เพื่อรับตัวผู้ต้องหาชาวจีนที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระดับผู้จัดการ จำนวน 14 คน จากเจ้าหน้าที่ตำรวจเมียนมาที่มาจากเมืองเนปีดอว์ และชาวจีนที่เป็นพนักงานที่ถูกหลอกไปทำงานออนไลน์อีก 80 คน รวมทั้งหมด 94 คน
โดยเจ้าหน้าที่เมียนมา ได้บันทึกสอบสวนประวัติแล้วส่งมอบให้ผู้แทนฝ่ายจีนนำขึ้นรถบัส ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ เข้าสู่กระบวนการสอบสวน บันทึกประวัติบริเวณด่านพรมแดนไทย -เมียนมา ฝั่งประเทศไทย ก่อนต่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินครแม่สอด ขึ้นเครื่องบินที่ทางการจีนมารับ 2 ลำ บินกลับประเทศจีน
เจ้าหน้าที่เมียนมาแจ้งว่า ชาวจีนทั้งหมด มีจำนวน 100 คน แต่มีอาการป่วย 6 คน และมีผู้ป่วยด้วยโรควัณโรคด้วย ส่วนผู้ต้องหาชาวจีนระดับผู้จัดการ 14 คนนั้น ทางฝ่ายเมียนมา และกองกำลังกะเหรี่ยงบีจีเอฟ.ได้จับไว้มานานแล้ว ทั้งหมดเป็นผู้บริหาร อยู่ในกลุ่มสแกรมเมอร์ออนไลน์ บังคับพนักงานให้ล่อเหยื่อคอลเซ็นเตอร์ให้ได้เงินตามเป้า และมากที่สุด หากไม่ได้ตามเป้าก็จะถูกทุบตี และทรมาน
หลังทางทหารบีจีเอฟ.ทราบเรื่อง จึงไปจับกุมขังมานานหลายเดือน เพื่อรอทางการจีนไปรับตัวกลับไปดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งผู้ต้องหาแต่ละคมมีเงินเป็นร้อยล้านบาท ญาติไปวิ่งเต้นเพื่อขอให้ปล่อยตัวโดยการติดสินบน แต่ทางฝ่ายกะเหรี่ยงบีจีเอฟ.ไม่ยอม