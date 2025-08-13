ค้าไทย-พม่า ปั่นป่วน!รอง ผบ.สส.สั่งจับสินค้าไทย ทำรถบรรทุกค้างเติ่งหน้าด่านฯร่วม 500 คัน

ตาก - ค้าชายแดนไทย-พม่า ด้านแม่สอด ปั่นป่วนหนัก..รถพ่วง/รถบรรทุกเทรลเลอร์ ขนสินค้าจากทั่วสารทิศ ต้องจอดรอเต็มหน้าด่านฯร่วม 500 คัน หลังรอง ผบ.สส.เมียนมา ส่ง จนท.ส่วนกลางสกัดจับสินค้าไทย
วันนี้(13 ส.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ว่ารถบรรทุกที่ขนสินค้าประเภทต่างๆจากกทม. และต่างจังหวัด ทั้งหมดร่วม 500 คัน ต้องจอดเรียงตามจุดพักรถยนต์ และบริเวณด่านพรมแดนแม่สอด เมียวดี 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เนื่องจากไม่สามารถข้ามไปส่งสินค้าฝั่งจังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา รวมทั้งไม่สามารถขนสินค้ากลับต้นทางได้
หลังจากพลเอกโซวิน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ของประเทศเมียนมา ส่งเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามที่มีทั้งทหาร ตำรวจ ศุลกากร จากส่วนกลางเข้าตรวจสอบ/จับรถยนต์บรรทุกสินค้าจากประเทศไทย มากถึง 120 คัน โดยอ้างว่า ไม่มีใบอนุญาตประกอบการค้าชายแดน ทำให้รถยนต์ที่มาจากกทม. และต่างจังหวัดต้องจอดรอดูสถานการณ์กันข้ามวันข้ามคืน
นักธุรกิจเมียนมาแจ้งว่า การขอใบอนุญาตประกอบการค้าชายแดน ที่ออกให้โดยรัฐเมียนมานั้น ไม่สามารถทำกันได้ เพราะต้องเสียเงินให้ทางการเมียนมาเป็นสกุลเงินดอลลาร์ ซึ่งไม่คุ้มค่ากัน การขนส่งสินค้าไปเมียนมาในขณะนี้ทำได้ในพื้นที่เขตอิทธิพลของทหารชนกลุ่มน้อยเท่านั้น ถ้าสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ส่วนกลาง ก็ถูกจับ นอกจากนี้ทางการเมียนมายังย้ายเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับชายแดนที่ผ่านมาด้วย
นักธุรกิจไทยกล่าวว่า การค้าชายแดนในขณะนี้ แทบเป็นอัมพาต ตั้งแต่การระบาดของโรคคิด-19 มาจนถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการสู้รบ รวมทั้งสงครามกลางเมืองในประเทศเมียนมา ทำให้เดือดร้อนไปหมด รัฐบาลไทยก็มีแต่ซ้ำเติม ออกมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดน