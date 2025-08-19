“ช่อง 7HD” เปิดศึก “เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” ครั้งแรก ร่วมเชียร์ 15-28 กันยายนนี้

ครั้งแรก ! “ช่อง 7HD” เดินหน้าลุยศึกลูกหวาย “เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” พบกับ 16 ทีมลูกหวายดังจากทั่วประเทศ เตรียมฟาดหน้าเน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-28 กันยายนนี้ ที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ยิงสดทุกนัด ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV / YouTube Ch7HD, TikTok Ch7HD Sports, Facebook Ch7HD และ Ch7HD Sports
มาร่วมเดินหน้าเชียร์กันต่อกับ “4 ซีรีส์ กีฬานักเรียน แชมป์กีฬา 7HD 2025” ที่เดินทางมาถึงซีรีส์ที่ 3 พร้อมเปิดสนามเอาใจแฟนลูกหวาย เป็นครั้งแรก กับการแข่งขัน “เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” โดย ช่อง 7HD จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเฟ้นหาดาวรุ่งดวงใหม่ให้กับวงการกีฬาไทย สานฝันนักเรียนและเยาวชนก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและอาชีพต่อไปในอนาคต โดยปีนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีใจรักกีฬา เซปักตะกร้อ ได้วาดลวดลายโชว์ฝีเท้าเต็มที่ ซึ่งเฟ้นหาสุดยอดทีมหนึ่งเดียวจากยอดฝีมือ 16 ทีมนักเรียนทั่วประเทศ(รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) ไม่จำกัดนักกีฬาทีมชาติ เข้าร่วมชิงชัยเพื่อคว้าตำแหน่งแชมป์ พร้อมครองถ้วยแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี เป็นทีมแรก
เปิดสนามให้กองเชียร์ได้ร่วมชมและเชียร์ 16 ทีมยอดนักหวดลูกหวายนักเรียนชั้นนำจากทั่วประเทศ ได้แก่ 1. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี 2. โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) จ.ร้อยเอ็ด 3. โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จ.ชัยภูมิ 4. โรงเรียนพันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 4 จ.อุดรธานี 5. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 6.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 7. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 8. โรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช 9. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย จ.พัทลุง 10. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) จ.นครราชสีมา 11. โรงเรียนเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก 12. โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จ.มหาสารคาม 13. โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 14. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 15. โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และ 16. โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
สำหรับ เซปักตะกร้อ เป็นกีฬาที่อยู่คู่กับประเทศไทยมานาน ได้รับความนิยมสูง แต่ที่ผ่านมาอาจไม่ค่อยได้เห็นการถ่ายทอดในระดับนักเรียนมากนัก ต่างจากการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ทีมชาติไทยเป็นมหาอำนาจในกีฬาชนิดนี้ แต่ช่วงปีที่ผ่านมา หลายประเทศเริ่มพัฒนาและสามารถแข่งขันได้สูสีกับไทยได้มากขึ้น ทำให้กีฬาเซปักตะกร้อกลับมาเป็นที่สนใจของแฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้ง และ ช่อง 7HD พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้เดินตามความฝัน
ห้ามพลาด ! ใครจะได้เป็นแชมป์สุดยอดทีมนักเรียนทีมแรกคว้าถ้วยเกียรติยศ ในการแข่งขัน “เซปักตะกร้อ นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2025” ระหว่างวันที่ 15-28 กันยายน 2568 ที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ร่วมเชียร์สดทาง เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV โซเชียลมีเดีย YouTube Ch7HD, TikTok Ch7HD Sports, Facebook Ch7HD และ Ch7HD Sports ติดตามรายละเอียดการแข่งขัน และตารางถ่ายทอดสดได้ทาง https://www.ch7.com/champ7hd/sepaktakraw2025
แชมป์กีฬา 7HD สนามนี้มีแต่ตัวตึง ! นักกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม กองเชียร์เตรียมเสียงให้ดี ลุ้นสุดมันเชียร์ลั่นสนามเชียร์ทีมโปรดเฟ้นหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว ที่จะคว้าชัยสูงสุดและครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษามากมาย
แฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และช่องทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) รวมถึงเว็บไซต์ www.ch7.com แอปพลิเคชัน Ch7HD, BUGABOO.TV