พม่ายังเข้ม-สั่งจับเรียบ!ขบวนรถพ่วง-เทรลเลอร์สินค้าไทยกว่า 500 คัน ยังค้างเติ่งหน้าด่านฯแม่สอด

ตาก - หน่วยงานเกี่ยวข้องนัดประชุมหาทางออกกันพรุ่งนี้..พม่าเข้ม-คงคำสั่งจับรถบรรทุกสินค้าไทยเข้าเมียนมา จนขบวนเทรลเลอร์กว่า 500 คัน ยังรอค้างเติ่งหน้าด่านฯแม่สอด แบบไม่รู้อนาคต บางคันจอดนอนรอร่วม 10 วันแล้ว
วันนี้(17 ส.ค.68) รถพ่วง-เทรลเลอร์ไทย บรรทุกสินค้าจากกทม.แหลมฉบัง และต่างจังหวัด ยังคงต้องจอดรอบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อรอส่งสินค้าไปยังฝั่งเมียนมา จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้าม อ.แม่สอด บางคันต้องมาจอดรอกันแบข้ามวนข้ามคืนร่วม 10 วันแล้ว โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะสามารถส่งสินค้าข้ามฝั่งเข้าเมียนมาได้เมื่อไหร่
หลังจากที่สภาบริหารทหารเมียนมาได้เข้มงวดสินค้าจากชายแดนไทย เข้าประเทศเมียนมา โดยตั้งจุดสกัดตามพื้นที่ชั้นใน ตรวจยึดรถยนต์ และสินค้านำเข้าของผู้ประกอบการชาวเมียนมา ที่นำสินค้าจากประเทศไทยเข้าไปยังประเทศเมียนมา
นายชัยรัตน์ วิเชียร เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า การที่ทางการเมียนมาเข้มงวดการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทย ไม่ได้หมายถึงว่า ทางการเมียนมาต่อต้านสินค้าไทย แต่ทางการเมียนมาได้ประกาศให้ผู้ประกอบการชาวเมียนมาที่ส่งออก และนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยต้องไปขอใบอนุญาตประกอบการนำเข้า และส่งออกสินค้า ที่มีทั้งสินค้าอุปโภค-บริโภค ทั้งหมดกว่า 500 รายการ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2568
นั่นหมายถึงผู้ประกอบการชาวเมียนมาต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการนำเข้า และส่งออกสินค้าจากทางการเมียนมาก่อนจะทำการประกอบการทางธุรกิจการค้าได้ กระทั่งเริ่มมีการเข้มงวดมากขึ้น จึงมีการตั้งจุดตรวจสกัดจับกุมในพื้นที่ชั้นใน ซึ่งมีรายงานว่ามีการจับรถบรรทุกสินค้าไปแล้วกว่า 120 คันด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากสินค้าจากประเทศไทยที่ถูกส่งไปยังฝั่งเมียวดี ของเมียนมาแล้ว ยังฝ่ายเมียนมายังเข้มงวดสินค้าส่งออกของพ่อค้าชายแดนไทย-เมียนมา ที่นำสินค้าจากพื้นที่ชั้นในมาพื้นที่ชายแดนด้วย ทำให้พ่อค้าน้ำมันเชื้อเพลิงเมียนมาไม่สามารถส่งมาพื้นที่ชายแดนได้
ประกอบกับมาตรการ 3 ตัดขจัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในเมียวดีฝั่งเมียนมา ของประเทศไทย ที่ห้ามไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศเมียนมา จึงทำให้จังหวัดเมียวดี เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเนื่องยาวนาน ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงหลายแห่งต้องปิด พ่อค้าเมียนมา และผู้ที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต้องเดินทางไปซื้อน้ำมันที่ อ.แม่สอดกันเป็นจำนวนมาก