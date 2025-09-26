สั่งถอนวีซ่าหนุ่มรัสเซีย ร่วมรักหลังรถกระบะ ขึ้นแบล็กลิสต์ห้ามเข้าประเทศ

ตม.สั่งเพิกถอนวีซ่าหนุ่มรัสเซีย ร่วมรักสาวไทยหลังรถกระบะขับโชว์ในเมืองภูกเก็ต พร้อมขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามกลับเข้าประเทศอีก
จากกรณีปรากฏภาพคลิปคนต่างชาติ แสดงท่า ร่วมเพศเปลือยกายบนหลังรถกระบะวิ่งโชว์ ไปทั่วเมืองภูเก็ต และปรากฏเป็นภาพคลิปเผยแพร่ทางโซเชียล เป็นการดูถูกประเทศไทย ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยิ่ง
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (26 ก.ย.) พล.ต.ต.เชิงรณ ริมผดี ผบก.ตม.2 เปิดเผยว่า พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธนิต ไทยวัชรามาศ และ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม.ได้สั่งการให้ตรวจสอบการเดินทางของคนต่างชาติดังกล่าว พบข้อมูลว่า ชายผู้ก่อเหตุ ชื่อ นาย Georgii Dzugkoev ชาวรัสเซีย อายุประมาณ 23 ปี ก่อเหตุร่วมกับหญิงไทย โดยผู้ก่อเหตุกำลังเดินทางหลบหนีจากภูเก็ตโดยเครื่องบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบิน PG287 เมื่อ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา
จนกระทั่งเวลา 16.20 น. ที่ผ่านมา ชุดสืบสวน บก.ตม.2 ได้เข้าคุมตัวนาย Georgii ทันทีที่ลงเครื่อง พร้อมทำการตรวจสอบข้อมูล โดยประสานกับ สภ.เมืองภูเก็ต จากนั้น จัดกำลัง ควบคุมตัวผู้ต้องหากลับไปที่ภูเก็ต เพื่อนำตัวส่ง สภ.เมืองภูเก็ตดำเนินคดี
โดย พล.ต.ท.ภาณุมาศฯ ผบช.สตม.ได้สั่งการให้ เพิกถอนวีซ่า และขึ้นบัญชีเป็นบุคคลต้องห้าม ฐานมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อย และกระทำการอันขัดต่อศีลธรรมอันดี ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ซึ่งจะเนรเทศส่งกลับผู้ต้องหา ทันทีหลังดำเนินคดีเสร็จสิ้น
โดยการกระทำดังกล่าวถือว่า เป็นการท้าทายต่อกฏหมายประเทศไทย ซึ่งเตือนคนต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย หากไม่เคารพกฎหมายและแสดงออกซึ่งการไม่ให้เกียรติต่อแผ่นดินไทย เช่นกรณีนี้ หรือเคยปรากฎคนต่างชาติเจตนาถ่ายรูปอนาจารโชว์อวัยวะในศาสนสถาน ก็จะถูกจับกุม เพิกถอนวีซ่า และขึ้นแบล็คลิสต์ไม่ให้เข้าประเทศทุกราย