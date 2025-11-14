เทศกาลไหมนานาชาติปีนี้ขอนแก่นจัดภายใต้แนวคิดร้อยเรียงไหมฯน้อมอาลัยแด่พระพันปีหลวง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่นจัดเต็ม 12 วัน 12 คืนงานเทศกาลไหมนานาชาติ 29 พ.ย.-10 ธ.ค.นี้ โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงไหม ร้อยรวมใจ น้อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระพันปีหลวง” เพื่อเชิดชูพระเกียรติและสืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหมของชาวขอนแก่น ร่วมร้อยดวงใจน้อมอาลัยถวายแด่พระพันปีหลวง
บ่ายวันที่ 13 พ.ย.2568 ณ ห้องแสดงสถานีโทรทัศน์ NBT จ.ขอนแก่น นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอดุลย์ คามดิษฐ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และนายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.- 10 ธ.ค.68 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ด้านมาตรการความปลอดภัยตลอดการจัดงาน พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น กล่าวย้ำว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจัดกำลังผลัดเปลี่ยนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งในพื้นที่ศาลากลาง จุดจัดขบวนแห่เส้นทางหลัก และพื้นที่แสดงสินค้า พร้อมตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง จุดบริการประชาชน รวมถึงวางแผนด้านการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกช่วงพิธีเปิดและช่วงที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ให้ปลอดภัยและราบรื่นที่สุด
ขณะที่นายจักรกฤษณ์ ศิริพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนเต็มที่ เนื่องจากงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ เป็นงานสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด การจัดงานปีนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และยกระดับผ้าไหมขอนแก่นสู่ตลาดระดับประเทศและนานาชาติ
สำหรับงานในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่อง 12 วัน 12 คืนเช่นเดิม เปิดด้วยพิธีบวงสรวงและรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น โดยมีนางรำจำนวน 50,228 คน ร่วมถวายความอาลัยในวันที่ 28 พฤศจิกายน ก่อนเปิดขบวนแห่ใหญ่ 29 พฤศจิกายน ภายใต้แนวคิด “จากรากสู่โลก (From Local to Global)” นำเสนอขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขบวนผ้าไหม และขบวนศิลปวัฒนธรรมอีสาน สะท้อนภาพความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจังหวัดขอนแก่นอย่างงดงาม
ภายในงานแต่ละวันมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการแสดงหมอลำคณะดัง คุ้มวัฒนธรรมและพิธีผูกเสี่ยว นิทรรศการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ โซน OTOP “สร้างคุณค่า สีสันแห่งภูมิปัญญาไทย” และแฟชั่นโชว์ผ้าไหม “ขอนแก่น เมืองไหม ผ้าไทยใส่ให้สนุก” วันที่ 6 ธันวาคม พร้อมออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศลในวันที่ 10 ธันวาคม
นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่นยังได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ “World Ikat Textiles Symposium 2025” วันที่ 3–5 ธันวาคม เพื่อเชื่อมโลกหัตถศิลป์และขับเคลื่อนเมืองไหมสู่เวทีสากลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น