วิทยุการบินฯ น้อมแสดงความอาลัยถวาย”พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

วิทยุการบินฯ น้อมแสดงความอาลัยถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ร่วมน้อมแสดงความอาลัยถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นำโดย นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากร ร่วมพิธีน้อมถวายความอาลัยเบื้องหน้า พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายความอาลัย และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 93 วินาที ณ อาคาร 60 ปี สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ)
วิทยุการบินฯ ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดมา ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วยความวิริยะอุตสาหะ และทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ทรงก่อตั้งและสนับสนุนโครงการศิลปาชีพ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย ซึ่งเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ วิทยุการบินฯ ขอร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี เพื่อรักษาบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบไป