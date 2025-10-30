ทรู คอร์ปอเรชั่น ตรวจสอบความพร้อมโครงข่าย 5G, 4G และ WiFi รอบสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมน้อมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยได้เร่งดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของโครงข่ายสื่อสาร 5G, 4G และ WiFi รอบพื้นที่ท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง เพื่อรองรับการเปิดให้ประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก
ผู้บริหารและทีมงานเน็ตเวิร์ก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย นายจิระชัย คุณากร รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยี และ นายธงชัย ขวัญพุฒ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาโครงข่ายและการปฏิบัติงานภาคสนาม พร้อมด้วยทีมงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของสัญญาณการสื่อสาร โดยได้จัดส่ง รถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell on Wheels: COW) รวมจำนวน 3 คัน ติดตั้งเสาสัญญาณเพิ่มเติม 24 จุด และตรวจสอบ WiFi ฮอตสปอต 52 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้ดำเนินการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์สัญญาณ (Event Parameter) ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานจริง เสริมความมั่นคงของสัญญาณตามเส้นทางคมนาคมโดยรอบ พร้อมจัดทีมวิศวกรประจำ ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ (BNIC) ซึ่งใช้ระบบ AI ในการบริหารจัดการและตรวจสอบคุณภาพสัญญาณแบบเรียลไทม์ เพื่อให้การสื่อสารในพื้นที่เป็นไปด้วยประสิทธิภาพ ความเรียบร้อย และสมพระเกียรติแห่งการร่วมแสดงความอาลัย แสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้