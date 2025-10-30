จุฬาฯ ชวนร่วมงาน “ลอยกระทงจุฬาฯ” ร่วมถวายความอาลัย

จุฬาฯ เชิญนิสิต ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ร่วมสัมผัสบรรยากาศประเพณีลอยกระทงในงาน "ลอยกระทงจุฬาฯ ร้อยแสงแห่งความภักดี ลอยนทีสืบวัฒนธรรม” โดยได้มีการปรับรูปแบบการจัดงาน เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ บริเวณสระน้ำ ลานพระบรมรูป 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้ข้อมูลในงานแถลงข่าว AIS SIAM ว่า ในห้วงเวลาแห่งความอาลัยนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะ พื้นที่กลางเมือง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาวัฒนธรรมอันงดงามของชาติ มาปรับตัวอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยความเคารพ เรียบง่าย และงดงามตามวิถีไทย
โดยเฉพาะพลังของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์งาน “ลอยกระทงจุฬาฯ ร้อยแสงแห่งความภักดี ลอยนทีสืบวัฒนธรรม 2568” ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเคารพต่อประเพณี แม้จะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า
“สิ่งที่พวกเรากำลังทำในวันนี้ คือการเปลี่ยน ความอาลัย ให้กลายเป็น แรงบันดาลใจ ในการรักษาและส่งต่อความงดงามของวัฒนธรรมไทยอย่างสงบและสมพระเกียรติที่สุด”
นายธนูเมษ พรหมสาขา ณ สกลนคร ประธานจัดโครงการฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “พื่อน้อมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พวกเรานิสิตจุฬาฯ ตั้งใจที่จะสืบสานและต่อยอดประเพณีไทยด้วยความเคารพและสำรวม ผ่านกิจกรรมที่สะท้อนพลังของคนรุ่นใหม่ในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยกับโลกยุคใหม่
“งานลอยกระทงจุฬาฯ ในปีนี้จึงจัดขึ้นภายใต้การสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยความสำนึก และร่วมสมัยด้วยหัวใจของคนรุ่นใหม่ ให้เป็นงานที่เรียบง่าย สงบ สง่างาม และเปี่ยมด้วยความหมาย ให้สมพระเกียรติที่สุด“
ภายในงานจะมีทั้งกิจกรรมที่สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานตั้งแต่พิธีลอยกระทงเทียน บริเวณสระน้ำลานพระบรมรูปสองรัชกาล พร้อมจัดแสดง Projection Mapping ขนาดใหญ่บนอาคารหอประชุมจุฬาฯ ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุก 15 นาที เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึง นิทรรศการผ้าไทยและศิลปวัฒนธรรม ที่นำเสนอความงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งพระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้
อีกหนึ่งจุดเด่นของงานปีนี้คือ สวนเรืองแสง “Midnight Garden” พื้นที่แห่งความสงบที่ประดับด้วยผีเสื้อ ดอกไม้ และดอกบัวสีขาว สื่อถึงความสว่างและการระลึกถึง ภายใต้แนวคิด “Midnight Silence” และกิจกรรมเวิร์กชอป 3 โซน ได้แก่ ถุงหอมบุฟผา, ลูกชุบศิลป์ และ กิ๊ฟกระทง พร้อมด้วย ตลาดกลางคืน ที่รวบรวมอาหาร เครื่องดื่ม และขนมจากนิสิตและพันธมิตร มอบบรรยากาศผ่อนคลายในค่ำคืนแห่งความรำลึก