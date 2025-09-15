นครพนมจัดใหญ่ มหกรรมไหลเรือไฟประจำปี 2568 ยกระดับสู่งานไหลเรือไฟโลก

นครพนม-จังหวัดนครพนม เตรียมจัดมหกรรมไหลเรือไฟโลกและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ปี 2568 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคมนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมและริมฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลก มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ขับเคลื่อนนครพนมสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักแห่งการพักผ่อน
วันนี้ ( 15 ก.ย.) ที่บริเวณซุ้มวิถีคนทำเรือไฟ อำเภอเมืองนครพนม ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมไหลเรือไฟโลกและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2568 รวม 12 วัน 12 คืน ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม และริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเมืองนครพนม โดยมีนางธนวัน อุ่นเพชรวรากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม, นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม,
นางสาวเสาวนีย์ คนกล้า ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม, นายอนุชิต หงษาดี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม, นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และ พ.ต.อ.อนุสรณ์ มั่งมี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ร่วมให้ข้อมูลด้านการจัดกิจกรรม มาตรการรักษาความปลอดภัย การจราจร การจัดเตรียมสถานที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่จะมาเยือนในช่วงเทศกาลออกพรรษา
นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่างานประเพณีไหลเรือไฟถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวนครพนมภาคภูมิใจและสืบทอดกันมาแต่โบราณ สื่อถึงความเชื่อและความศรัทธาในการบูชารอยพระพุทธบาท สักการะท้าวพกาพรหม และบูชาพระแม่คงคา ซึ่งจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี นับเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสานและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นหนึ่งในเทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต้องมาเยือน
สำหรับปี 2568 รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการร่วมกับจังหวัดนครพนม จัดงาน “ยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลก” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และขับเคลื่อนนครพนมสู่การเป็น “Destination เมืองท่องเที่ยวหลักแห่งการพักผ่อน”
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ขบวนเรือไฟบก Nakhon Phanom Illuminated Boat Carnival และการแสดงแสง สี เสียง “แสงไฟแห่งศรัทธา” มหกรรมไม้ไผ่ “จากลำไม้สู่เรือไฟหนึ่งเดียวในโลก” และซุ้มวิถีชีวิต 12 อำเภอ การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ระหว่างวันที่ 3–6 ตุลาคม 2568 รวม 4 รุ่น ชิงรางวัลกว่า 570,000 บาท ขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และขบวนแห่ปราสาทยิ่งใหญ่, วันที่ 7 ตุลาคม 2568 การลอยกะลา (กะโบ้) กว่า 10,000 ดวง กลางแม่น้ำโขง ณ วัดพระธาตุพนม,
การประกวดเรือไฟขนาดใหญ่ 12 ลำ จาก 12 อำเภอ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี, การแสดงคอนเสิร์ตหมอลำวงใหญ่ และกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และอาหารขึ้นชื่อกว่า 100 บูธ พิเศษชมการแสดง โดรนกว่า 300 ลำ และการไหลโชว์เรือไฟเฉลิมพระเกียรติ ความยาวกว่า 70 เมตร พร้อมเรือไฟรักษ์โลก และเรือไฟจากนานาชาติ
ทั้งนี้จังหวัดนครพนมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งที่จอดรถพร้อมระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์ผ่านเว็บไซต์ เรือไฟ.com การจัดพื้นที่พักค้างคืน รวมถึงการจัด Media Fam Trip เพื่อนำสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศเยี่ยมชมกระบวนการทำเรือไฟ จังหวัดนครพนมขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ มหกรรมไหลเรือไฟโลกและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2568 ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม และริมฝั่งแม่น้ำโขง