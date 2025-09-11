สัมผัสเสน่ห์ “งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว” 4-12 ต.ค.นี้

ททท. เชิญร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ “งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว” ประจำปี 2568 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ในงาน ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 12 ตุลาคม 2568 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ซึ่งมีการสืบทอดต่อเนื่องมายาวนานนับร้อยปี
งานประเพณีนี้ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญระดับประเทศที่สืบทอดต่อกันมายาวนานนับร้อยปี โดยมีรากฐานจากคติความเชื่อในพุทธศาสนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันออกพรรษา สะท้อนความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนได้อย่างงดงาม โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ
การจัดทำพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน
ในคืนวันที่ 7 ตุลาคม 2568 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ชาวบ้านทั่วเมืองจะพร้อมใจกันจัดตั้งพุ่มผ้าป่ากว่า 1,000 พุ่ม ประดับประดาด้วยเรื่องราวจากพุทธชาดกและสัญลักษณ์ทางธรรมะ สร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและสามัคคีทั่วทั้งชุมชน
ขบวนแห่ชักพระทางบกและทางน้ำ
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2568 (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) จะมีขบวนแห่ เรือพนมพระ ทางบกกว่า 100 ลำ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ พร้อมขบวนนางรำและขบวนนางลาก ส่วนวัดที่อยู่ติดแม่น้ำตาปีจะชักพระทางน้ำ สร้างภาพที่งดงามเหนือสายน้ำให้ผู้ชมได้ร่วมทำบุญและชื่นชม
การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
จัดขึ้นบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปีในวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2568 สร้างสีสันบรรยากาศความสนุกสนาน ในลำน้ำตาปี ซึ่งเป็นจุดกำเนิดเรือยาวที่มีชื่อเสียง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คือเรือเจ้าแม่ตาปี และเรือเจ้าแม่ธารทิพย์
การแสดงแสง สี เสียง และโดรนแปรอักษร
วันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2568 ณ หน้าวัดกลางเก่า ถ่ายทอดเรื่องราวตำนานชักพระผ่านเทคนิคแสงสีเสียงสุดอลังการ และการแสดงโดรนแปรอักษรที่ทันสมัย น่าตื่นตาตื่นใจ
นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาการจัดงานยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ เช่น นิทรรศการประวัติความเป็นมาของประเพณี การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกิจกรรมทำบุญเรือพนมพระทางบกและทางน้ำตามประเพณี ณ บริเวณ สะพานนริศ
ททท. ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและต่างประเทศ เดินทางมาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เพียงแต่แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้และร่วมอนุรักษ์
