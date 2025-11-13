ชาวเขาวงเฮ! กรมโยธาฯ ทุ่มงบ 60 ล้านผุดศูนย์กลางท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชาติพันธุ์ภูไท

กาฬสินธุ์ - ชาวอำเภอเขาวงเฮลั่น กรมโยธาธิการและผังเมืองทุ่มงบ 60 ล้านบาทสร้างศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชาติพันธุ์ภูไท ขณะที่ ส.ส.ประเสริฐ บุญเรือง กาฬสินธุ์ เขต 6 พร้อมด้วยที่ปรึกษา มท.3 นายกเทศมนตรีกุดสิม ร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่วางกรอบการปรับปรุงแก้ไขออกแบบ
คาดก่อสร้างได้ในปี 69
วันนี้ (13 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 6 นายภูมินทร์ ภูมิเขต ส.จ.อำเภอกุฉินารายณ์ ประธานสภา อบจ.กาฬสินธุ์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดสิม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ลงพื้นที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณใต้อ่างเก็บน้ำสายนาเวียง ต.กุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดตามความคืบหน้า และวางกรอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขออกแบบการก่อสร้างศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชาติพันธุ์ภูไท
สำหรับการก่อสร้างศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชาติพันธุ์ภูไทดังกล่าว สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลกุดสิม นำโดยนางสาววิภาวี บุญเรือง หรือ นายกกี้ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ มีความต้องการให้มีการพัฒนาและก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยว และสวนสุขภาพบริเวณดังล่าว เพื่อเป็นแลนด์มาร์กสถานที่ท่องเที่ยว เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ และเป็นปอดสถานที่ออกกำลังกายให้กับชาวอำเภอเขาวง โดยสามารถตอบโจทย์ประชาชนทุกช่วงวัยที่มาใช้บริการ
จึงได้ร่วมกันเสนอโครงการฯ ไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อนที่นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 6 ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทั่งได้รับการพิจารณาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดสรรงบประมาณ 60 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2569 งบต่อเนื่อง 3 ปี ภายใต้โครงการพัฒนาระบบโครงการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชาติพันธุ์ภูไท
เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2569 ซึ่งสร้างความดีใจแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมาก พร้อมกับขอบคุณทางกรมโยธาธิการและผังเมืองที่กรุณาจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้ และขอบคุณ ส.ส.ประเสริฐ บุญเรือง และนางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ช่วยกันประสานงานผลักดันจนเกิดเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในครั้งนี้