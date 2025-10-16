บุญใหญ่ใจฟู “แมน – เกล – บุ้ง – ธันวา” ”ทีมเสือใบหยก”รวมพลังน้ำใจ น้ำข้าวของเครื่องใช้ ส่งต่อความห่วงใยให้ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา บรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและพลังใจ สำหรับกิจกรรมทำความดีของ “ทีมเสือใบหยก” ที่ประกอบด้วย แมน การิน , เกล รดา , บุ้ง ใบหยก และ ธันวา สุริยจักร กลุ่มที่มาร่วมตัวกันมุ่งมั่นในการสร้างบุญ ทั้งการสร้างเสือ สร้างวัด และสร้างความดีเพื่อสังคม โดยในครั้งนี้พวกเขาได้ร่วมแรงร่วมใจกันนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ชุดทำความสะอาดไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ มอบให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับมอบโดยแพทย์หญิง ช.เขมศิริ คงรักเกียรติยศ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
เรียกได้ว่าเป็น “บุญต่อบุญ” เพราะการให้คือ…ความสุขที่สร้างรอยยิ้มได้เสมอ